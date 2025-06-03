日盛台駿通過1元股利 2025營運以風險控管為首要

日盛台駿國際租賃今日舉行股東常會，通過每股配發0.2元現金股利及0.8元股票股利（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日盛台駿（6958） 今日舉行股東常會，通過每股配發0.2元現金股利及0.8元股票股利；受全球經濟不確定性影響，日盛台駿2025年以風險控管為首要考量，企業金融、分期業務與綠能業務為3大成長動能，其中台灣、泰國市場將採穩健成長策略，中國市場則以保守持平為原則。

日盛台駿國際租賃公司2024年營收新台幣116.78 億元；稅後純益4.05 億元，每股稅後純益 （EPS） 1.13 元。股東會決議每股配發現金股利 0.2 元；另以盈餘轉增資方式，每股配發股票股利 0.8 元，每股股利合計1元。

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日盛台駿國際租賃董事長簡志明表示，日盛台駿主要市場包括台灣、中國與泰國，其中，2024年5月投資設立的泰國子公司，業務動能穩定成長，全年整體業績達成率超過100%，資產品質優良，母公司已於今年1月進行增資以支應後續業務發展需要。

展望2025年３大市場表現，其中台灣經濟成長率預估為2.85%，台灣市場可穩健成長；中國則面臨總體經濟疲弱、需求不振、美中關稅衝突、投資減少等影響，逾期率有上升，因此已調整授信政策與強化風險控管，確保資產品質與經營穩定。

泰國2025年受惠於投資反彈、觀光業回暖及財政刺激政策帶動經濟成長，日盛台駿將持續強化與台商的合作商機，並耕耘當地企業，擴大市場規模，提升業務量能。

業務表現方面，日盛台駿2024年進行車輛分期業務結構調整，長期租車與小車分業務穩健發展；綠能業務方面，轉投資事業日盛全能源，專注發展綠能事業，包括投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠，截至2024年，已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，約當年發電量約6800萬度，今年積極推動企業售電合約（CPPA），以創造長期、穩定收入來源，並善盡企業責任。

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