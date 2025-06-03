輝達股價霸氣已漲1兆美元 華爾街投顧喊還不夠

輝達股價在兩個月內反彈1兆美元，隨著樂觀情緒增加，華爾街投資者押注該股將進一步上漲。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達股價在兩個月內反彈了1兆美元，隨著樂觀情緒增加，華爾街投資者押注該股將進一步上漲。

輝達上週的收益報告緩解投資者對該公司受到晶片出口禁令的一些擔憂，特別是美國對中國先進半導體銷售的限制是否會破壞輝達的快速收入成長、人工智慧支出的前景，以及擴大其最新 Blackwell晶片供應的能力。

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Globalt Investments高級投資組合經理Thomas Martin表示：這些問題對輝達來說已經得到了積極的回答。現在是時候重新增持了。

由於人工智慧運算晶片的需求旺盛，輝達的股價在連續兩年半飆升之後，在川普總統的貿易政策的擔憂以及其最大客戶可能減少支出之下，輝達股價在2025年頭幾個月暴跌。

然而，自4月觸及低點以來，該股已上漲逾45%，推動市值升至3.4兆美元。這一數字略低於全球市值最高的公司微軟。輝達股價仍比1月創下的歷史高點低8%。





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