91APP攜手輔翼科技 強化OMO虛實整合效益

91APP與輔翼科技戰略合作。圖左四為91APP董事長何英圻、左三為輔翼科技董事長丁光正。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商與軟體服務公司91APP*-KY（6741）今日宣布，與EPR服務商輔翼科技戰略合作，深化零售系統虛實融合，協助零售品牌數位轉型，讓線上線下會員、商品、訂單、優惠券等更加融通，可望加速帶動全通路業績成長，落實真正的OMO虛實整合經營效益。

91APP說明，輔翼科技專注在百貨專櫃品牌ERP及POS服務，深耕百貨零售多年，客戶橫跨流行服飾、珠寶飾品、生活品類等樣態，具深厚零售流通業實務背景，藉雲端多元應用及系統高度彈性，為品牌實體門市與專櫃建置ERP、POS等系統，提供專業解決方案，促進營運效率提升。

請繼續往下閱讀...

針對本次合作，91APP指出，品牌客戶有望在雙方服務架構下整合全通路數據與系統，不僅可沿用原有門市與專櫃作業流程，更可無縫同步接軌線上線下會員、商品、訂單、優惠券等，增進全通路營運效率。

91APP董事長何英圻表示，OMO成敗關鍵在於要能融合，本次合作可望為品牌客戶突破系統融合的門檻，延伸開創更多百貨零售服務的應用場景，落實OMO全通路營運，達到真正的OMO經營效益。

展望未來，91APP指出，將持續深化與輔翼科技合作，透過系統整合與應用創新，共同協助品牌落實OMO，增強全通路營運效益，在多變的零售市場中掌握商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法