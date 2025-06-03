數位經濟產值提前破兆元 黃彥男：看好資服業隨製造業出海

數位發展部部長黃彥男今天在上任週年記者會中，回顧過去一年的施政成果，並說明未來政策方向。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部長黃彥男去年上任之初，喊出要在2026年底前，讓數位經濟產業產值從當時的8000億元來到突破兆元，如今提前達標，他更看好未來，受惠於供應鏈重組，台灣數位經濟產業能夠隨著製造業拓展海外市場。

數發部今天舉行上任週年記者會，黃彥男表示，將持續推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」3大核心施政方向。

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黃彥男細數，在數發部過去一年推動下，數位產業產值穩健成長，其中電腦及資訊服務產業去年營業額破6100億元、年增5.7%，電商平台產業去年銷售額達4000多億元、年增2.6%，二者合計已突破兆元，「確實比我想像要快一點」，數發部將訂定新目標、上修產值。

近期美國關稅政策促使製造業廠商赴美投資，黃彥男認為，隨著全球供應鏈重組，台灣製造業前往美國、日本設廠，對本土資訊服務業也是很大的機會，他們能夠跟著國內的製造業廠商去海外設點，服務製造業廠商，再慢慢拓展到當地的產業，他認為，這是整個數位經濟產業擴散到全世界的一大機會。

至於AI發展方面，黃彥男強調，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，全面推進AI發展，過去一年內已建置40片GPU的AI算力池，協助資服業者開發訓練AI應用模型。未來，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，優先徵集政府機關高品質中文語料，訓練AI模型並協助產業夥伴開發AI應用。

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