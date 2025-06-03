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不是輝達或蘋果！川普首選貿易談判工具是這公司

2025/06/03 19:27

以羅納德·愛波斯坦 （Ronald Epstein） 為首的美國銀行分析師將波音的評級上調至買入，部分原因是該公司成為白宮首選的貿易工具。（彭博）以羅納德·愛波斯坦 （Ronald Epstein） 為首的美國銀行分析師將波音的評級上調至買入，部分原因是該公司成為白宮首選的貿易工具。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒雅虎財經報導，波音公司已成為美國政府最青睞的貿易談判工具。波音剛剛與幾個海灣國家、英國達成協議，並與中國放寬了一些交易限制。今年以來，其股價已上漲逾20%。

相較於輝達受到川普總統對中國晶片禁令，和蘋果被川普要求撤離中國回到美國生產壓力，波音公司從貿易戰中獲益並非因為關稅本身，而是因為該公司對美國政府的戰略重要性創造交易機會，波音的產品成為談判的籌碼。

週一，以羅納德·愛波斯坦 （Ronald Epstein） 為首的美國銀行分析師將波音的評級上調至買入，部分原因是該公司成為白宮首選的貿易工具，為未來的全球貿易談判樹立了先例，這將繼續提振這家航空製造商。

受貿易戰影響，波音公司捲土重來的跡象凸顯其聲譽的大幅下滑。備受矚目的墜機調查損害公司的聲譽；生產延誤，以及外界對公司領導人為財務捷徑而犧牲卓越工程傳統的批評，進一步打擊了波音公司。《華爾街日報》曾將波音的困境描述為一場國家緊急狀態。

波音公司作為一家主要的股票代碼公司和美國實力的象徵，具有如此重要的意義，這有助於解釋為什麼該公司被當作一個遊​​戲棋子，以及如何通過進一步努力將企業命運與政府政策聯繫起來，進而推動公司扭轉劣勢的局面。

此外，波音的法律困擾可能也在消退。上個月，美國司法部與波音公司達成協議，允許這家飛機製造商避免因兩起致命的737 MAX墜機事故引發的詐欺案而被起訴。

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