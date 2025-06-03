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台灣隊摘18座愛迪生獎 經部法人5金6銀3銅創新高

2025/06/03 18:27

經濟部今宣布台灣一舉摘下美國愛迪生獎（Edison Awards）18座獎項。（工研院提供）經濟部今宣布台灣一舉摘下美國愛迪生獎（Edison Awards）18座獎項。（工研院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今宣布台灣一舉摘下美國愛迪生獎（Edison Awards）18座獎項，創歷年最佳成績，獲獎數量高居全球第二。其中，經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共抱回5金、6銀、3銅等14座獎項，獲獎數創歷史新高。

美國愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」之譽，是具國際指標性的創新獎項，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年亦獲頒成就獎。

經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績，且今年所有獲獎技術，全數已與業者合作，實際解決產業痛點，提升生產效率以創造價值。

經濟部長郭智輝強調，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為能讓中小企業能借重法人的能量快速導入AI應用，經濟部已盤點10大法人設備及場域，在全台打造超過50條涵蓋16個產業的AI試製線，皆是使用最新最好設備，同時培育企業產業實作人才，協助產業更有效率讓研發落地。

法人機構中，工研院共獲3金3銀1銅，獲獎數量高居全球第二，金獎技術包括漏水智慧監測系統、金屬廢水處理系統NaPoGlass、創新醫材多效能溫感水膠。

金屬中心共獲1金2銀1銅獲獎數名列第5，金獎「3D磁感定位精準ICH手術導航系統」是多功能內視鏡技術，透視顱內視野的清晰度堪稱「隧道內GPS」。

紡織所以「AI自學驗布系統」獲金獎，技術已與加拿大戶外品牌始祖鳥合作；車輛中心與船舶中心今年皆是首次獲獎，分別獲一銅一銀。

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