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名師解盤》容逸燊：若未迅速站回月線之上 將出現套牢賣壓

2025/06/03 18:22

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總容逸燊

台股在昨天（2日）下跌了344點之後，今天反彈124點，單日最高的位置沒有能夠越線，目前台股已經跌破半個月以上的整理區間，未來如果沒有辦法迅速站回月線之上，將會開始出現套牢的賣壓，在繼鋼鋁關稅調高到50%之後，華爾街開始押注TACO交易，而這一周，川普與習近平可能開始正式通話，所以全球股市目前已經反彈到了高檔，目前呈現比較觀望的氣氛，同時投資人也注意，這一周五公布的非農就業報告。

在今天早上台積電股東會釋出正面的訊息，包括營收以及未來的展望都不變，而匯損的部分影響並不大，所以讓今天指數呈現開高，在許多電子股都是呈現開高走低出現壓力，而台幣匯率如果在30塊關卡左右可以止穩，對出口業的電子將會壓力減輕不少。

所以今天在權值股帶動大盤進入反彈，包括聯發科以及廣達，漲幅都在1%以上，航運類股則因為受到短線急單的需求，運價指數上周大漲三成，陽明、長榮以及萬海今天漲幅都在1到2個百分點，尤其在長榮的目前殖利率高達13%，陽明也有7-8%以上，容易在大盤的狀況不明朗時的成為高股息ETF轉進的標的，加上未來馬上進入到除權息的旺季，在海運類股相對是股價比較穩定，而且殖利率偏高。

另外則是昨天強勢的軍工股，今天進行拉回，美國的國防部長認為台海關係可能會相對來的比較具有風險，而直接挑明美國將會進入防衛台灣，但是同時也希望台灣加購美國的軍購，所以在軍工股昨天受消息面影響大漲，但是今天電子成交比重恢復到6至7成，其他的次族群就資金失血，呈現拉回。

目前大盤的成交量，大約在3千億到3千5百億左右，所以仍然呈現區間震盪狀態，而外資的期貨淨空大概已經降到4萬口之下，顯示在台幣匯率暫時升值告一段落之下，外資的賣超稍微的減輕，而目前籌碼面來看，外資的現貨開始轉賣，而期貨空單回補，屬於超利交易的模式，所以未來仍然是以國際行情馬首是瞻。

而今天在AI概念股，包括散熱類股，奇鋐、雙鴻都稍微有所表現，漲幅都來到3%以上，包括力致漲幅在7%以上，目前指數在進入一個狹幅區間震盪狀況下，可以觀察如果恐慌指數沒有在持續的創高，那麼應該要持續等到關稅結果底定之後才比較有行情，因此操作上建議，不要過度追逐當日的強勢類股，而是應該在看好的族群，量縮拉回時再去做進場，而台積電必須要漲回960到970的壓力之上，指數才有進一步往上發揮的空間，否則將會呈現比較稍微弱勢的震盪整理。

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