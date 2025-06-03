00919換股一次看！國泰金、富邦金、陽明、虎航入列

擁有122萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF換股秀在3日登場。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕擁有122萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF換股秀在3日登場，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次新增16檔，分別為2881富邦金、2882國泰金、2609陽明、2385群光、2474可成、1477聚陽、2371大同、4763材料-KY、2439美律、2458義隆、3211順達、6412群電、8070長華、2520冠德、6670復盛應用、6757台灣虎航，刪除6檔分別為2454聯發科、2809京城銀、6691洋基工程、2889國票金、2348海悅、5904寶雅。

ETF理財達人表示，觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，藉此分散風險，整體而言，提高投資人對持股的安心感，本次新增富邦金、國泰金與陽明，加計既有的中信金、長榮、長榮航、聯電、聯詠，市值前50大的成分股達8檔，大幅增加成分股市值代表性，產業配置上也更多元分散，最新產業分布將以金融、半導體、航運類的高息成分股為主。

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據了解，00919的選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

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