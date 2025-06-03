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健康台灣全球徵案啟動 前3名者獎金加碼各可獲3萬美元

2025/06/03 17:43

貿協副秘書長周秀隆、貿易署副署長胡啟娟、職棒球員林安可、台灣精品吉祥物「福熊」合影。（記者林菁樺攝）貿協副秘書長周秀隆、貿易署副署長胡啟娟、職棒球員林安可、台灣精品吉祥物「福熊」合影。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕大健康產業受全球矚目，經濟部貿易署委託外貿協會推動「Go Healthy with Taiwan」健康台灣全球徵案活動，廣邀全球政府、法人、企業及機構提出創新構想，結合台灣大健康產品與創新解決方案，經濟部貿易署副署長胡啟娟今也宣布，今年獎金較去年加碼，前3名最佳提案各可獲得獎金3萬美元。

經濟部於2021年啟動「愛無界•台灣精品」全球公益活動，活動延續到去年，透過台灣精品計畫鎖定綠色產業辦理「Go Green with Taiwan全球徵案」成功徵集來自全球45國396件提案，成果豐碩。

胡啟娟表示，總統賴清德正打造「健康臺灣」的願景，政府也戮力推動「健康臺灣深耕計畫」、「六大區域產業」，盼結合健康服務與花東慢活體驗，將花東地區規劃為「慢活城鄉」的典範；今天啟動的「Go Healthy with Taiwan」全球徵案計畫，也將獎金再拉高到前三名3萬美元，較去年2萬美元再提升。

貿協副秘書長周秀隆也表示，台灣不是只有半導體產業，透過徵案活動，世界也可以認識到台灣大健康產業的實力，且運用台灣產品與解決方案，共同為人類打造更智慧、更永續的健康生活；貿協也會協助獲獎者與廠商對接，進一步促成商業化成果。

今除有公協會代表，也有來自歐美、東南亞、中東等12家國外媒體及駐台使節們齊聚響應。，記者會以「台灣投好球、提案全壘打」為題，世界棒球12強賽中表現亮眼的林安可與台灣精品吉祥物「福熊」驚喜現身，為整場活動帶來高潮。林安可於活動中擊出Home Run 全壘打球，意寓將臺灣最頂尖的健康產品及解決方案散播全世界，透過這場徵案，凝聚各國創新力量。

貿協指出，今年舉辦的「Go Healthy with Taiwan全球徵案」，目標盼吸引來自5大洲500件以上國際提案，前三名最佳提案各可獲得獎金三萬美元，活動於5月15日開始至8月14日截止。

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