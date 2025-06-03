邀卓揆報告國家主權基金公決案 朝野無異議逕付二讀

立法院國民黨團提出國家主權基金公決案，建請院會儘速邀請行政院長卓榮泰向立院提出專案報告。該案今無異議逕付二讀。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德20日宣布將成立國家主權基金，國發會指各部會對於立專法無異議，資金籌措方式擬借鏡新加坡、韓國。對此，立法院國民黨團提出公決案，指主權基金具體內容實有必要向全民說清楚，建請院會儘速邀請行政院長卓榮泰向立院提出專案報告。該案今於立院院會無異議逕付二讀，將由國民黨團負責召集協商。

國民黨團提案指出，朝野討論主權基金已逾20年，賴總統於就職一周年演說時宣布設立由政府主導的主權基金，茲事體大，曾獲全球金融雜誌評選全球唯一「14A」前央行總裁彭淮南表示，主權基金追求報酬極大化，絕非毫無風險，2008年金融海嘯時，全體主權基金虧損高達6千億美元，一旦發生鉅額虧損由誰負責？絕對不應迴避立院監督。

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鑑此，主權基金具體內容實有必要向全民說清楚、講明白。因此建請院會作成決議：「儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就『我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜』乙案向立法院提出專案報告。」

立院院會今進行處理時，會議主席、立法院長韓國瑜表示，依照黨團共識，本案不進行提案說明及大體討論。他並稱，國民黨團提議逕付二讀，詢問現場有無異議，全案在朝野立委無異議下交付黨團協商，將由國民黨團負責召集協商。

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