英媒：美晶片軟體禁令 小米受打擊最重 恐有擴大效應

在美國新推出的軟體出口禁令措施下，中國企業小米將受最嚴重的打擊。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，在美國新推出的軟體出口禁令措施下，中國企業小米將受最嚴重的打擊。知情人士透露，美國上個月發布指令，要求電子設計自動化 （EDA） 集團停止向中國供應技術，智慧型手機製造商小米是首批受到影響的公司。

小米於5月發表了一款突破性的自主設計行動處理器。該晶片採用尖端的3奈米技術，並在台灣製造，採用目前已受限制的美國EDA公司的多種許可證和工具。

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這家全球第三大智慧型手機製造商多年來致力於開發其專有晶片，該晶片由台積電生產。小米董事長雷軍在發表會上表示，其新款XRING O1晶片將用於集團最新的智慧型手機。

據了解該公司計劃的人士透露，雖然這類晶片最初只佔手機銷量的一小部分，但設想未來所有高階智慧型手機和平板電腦都將使用它們。

據業內人士透露，其他中國公司也使用美國EDA工具和台積電的合約製造來生產其自主設計的晶片，其中包括全球最大的電腦製造商聯想和比特幣挖礦專家比特大陸。

小米、聯想和比特大陸尚未回應置評請求。

該禁令的全部細節尚未公佈，但不太可能導致現有許可證被撤銷。據上述知情人士透露，相反，中國企業將被切斷未來的更新和技術支持，這些更新和技術支持對於其晶片繼續在使用最新美國系統的台灣工廠生產至關重要。

實際上，美國的限制禁止台積電為中國公司生產先進的人工智慧晶片，但智慧型手機和平板電腦類別以及其他不太先進的處理器通常獲得豁免。

阿里巴巴和百度等中國大型科技集團也設計自己的晶片，但EDA禁令對它們的影響目前尚不清楚。

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