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最幸福的公部門！國發會放寬週五和連假前 4點就能下班

2025/06/03 17:17

國發會主秘張朝能。（記者吳欣恬攝）國發會主秘張朝能。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清去年520上任後，積極推動幸福職場，邀集國發會員工集思廣益，放寬遠距辦公申請資格、彈性上下班時間，並提倡假日不加班，今年更安排13場的戶外學習活動，堪稱最幸福的公部門，也吸引經濟部前來觀摩。

國發會主秘張朝能表示，主委劉鏡清來自民間企業，上任1年來積極推動「幸福職場」計畫。首先是辦理全體員工「幸福來許願」活動，廣納員工心願清單，規劃以「塑造和諧共融環境」、「平衡工作與生活」、「優化專業與知能」、「提升成長及成就感」等4大構面優化措施。

在「塑造和諧共融環境」面向，國發會在寶慶與濟南兩辦公區公共空間佈置溫馨沙發區，打造國發咖啡館，由主委劉鏡清以首長特支費提供員工免費咖啡；此外，也在濟南辦公區增設跑步機，並延長上下午健康操時間至15分鐘，營造放鬆、健康的辦公氛圍。

在「平衡工作與生活」面向，國發會員工每月可臨時申請1日遠距辦公，因應緊急且短期照護家庭需求；如有配偶或直系親屬有身心障礙或重大傷病、需親自照顧12歲以下子女或孫子女、本人或配偶懷孕以及其他特殊情形，還能進一步向單位主管申請每次長達1個月的遠距工作。

此外，國發會原有的彈性上下班時間為上午8點到9點半上班、下午5點到6點半下班；在每週五和連假前1日，進一步放寬至上午7點上班、下午4點下班，今年3月底實施以來，已有260人次運用。另外，為了倡導節能減碳與友善職場文化，國發會提倡週五及假日不加班，請主管在週五及例假日前盡量不交辦業務或指派加班。

針對「優化專業與知能」面向，國發會結合既有的公務員學習時數規定，辦理員工戶外學習活動。今年安排13場戶外學習活動，目前已辦理11場，包括三芝地方創生職人引路、AI藝術互動展、宜蘭綠博、台灣AI博覽會等，場場爆滿，共計382人參與。

在「提升成長及成就感」面向，國發會希望讓工作更豐富擴大化，並降低工作倦怠、提升士氣，放寬職務歷練規定，讓員工有更多輪調機會。每年4月開放申請，任職滿兩年不用經單位主管同意，讓員工更適才適所；同時針對重大創新政策與法案，增訂「即時獎勵制度」，由主責單位提報有功人員，經核定後列為績優人員，不限原有每季評選名額，進一步激勵員工表現。

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