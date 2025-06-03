日本熊本二廠為何延遲 魏哲家親自體驗大塞車盼改善

台積電董事長暨總裁魏哲家今指出，日本熊本二廠動工延遲，主因是一廠量產後造成當地交通負荷過大。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家今指出，日本熊本二廠動工延遲，主因是一廠量產後造成當地交通負荷過大，他曾親自體驗，發現原本10-15分鐘的車程要拉長到近1小時，這已讓當地居民開始感到不耐煩，台積電希望等改善交通後，才開始建第二廠。

魏哲家今在股東會後，與媒體展開會談，被旺及熊本第二廠的動工時間，為何較計畫延遲？他表示，主要原因是一廠量產後，對當地交通造成負荷過大，他曾親自體驗，發現原本需要10~15分鐘車程，現在已經要拉長到近1小時，這讓當地居民開始感到不耐煩。

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魏哲家表示，台積電與日本政府溝通，請求熊本當地政府先協助改善交通問題，如果在沒有交通改善前就先動工二廠，對當地政府、居民都不好，在交通未改善前，台積電因此遞延二廠計畫，這也有與客戶溝通過。

被問及與日本客戶Sony在CMOS領域的競爭，魏哲家表示，台積電會盡力與客戶合作，讓客戶在市場上具備良好的競爭力。台積電的技術比Sony更先進，且晶圓廠的生產經驗也更豐富、良率更高，可幫助客戶改善良率並降低成本 。

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