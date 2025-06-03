來毅搶攻中東資安商機 自研產品打入沙國政府

來毅自研產品Keypasco成為第一個沙烏地阿拉伯政府及企業採用的MFA身分認證方案。圖右為來毅董事長林政毅、左為沙烏地阿拉伯合作夥伴UXV執行長Emad Alqahtani。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕耕耘網路身分認證的資安廠來毅數位（7834）今日宣布，透過沙烏地阿拉伯代理商UXV與沙烏地雲端運算公司（SCCC）建立策略合作，來毅自研產品Keypasco將成為第一個被沙烏地阿拉伯政府、企業採用的MFA身分認證方案。

來毅指出，未來透過SCCC的雲端平台，Keypasco多因素身分驗證解決方案（MFA）將部署於沙烏地阿拉伯當地的Alibaba Cloud上，為沙烏地阿拉伯各級政府、銀行及大型企業提供專業的身分驗證服務。

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來毅董事長林政毅表示，公司非常重視中東市場的潛力，未來將持續投入協助當地企業建立以信任為核心的資安體系，此次合作也凸顯Keypasco在中東地區的戰略價值、也符合當地資安基礎設施的需求，進而能強化來毅在全球資安市場的影響力。

來毅近年積極拓展中東市場，該公司指出，已與當地代理商UXV聯手，針對當地90間具有高度潛力的企業客戶，進行身分驗證與多因素認證應用的市場評估，根據產業屬性潛在客戶，合作初步將涵蓋企業解決方案、電商與零售平台、金融業、政府與公共平台4大產業。

來毅進一步表示，因加速拓展海外新興市場，去（2024）年海外營收就已達台灣的2.5倍，年增69%，客戶遍及中東、歐洲及亞太地區，終端用戶數超過1000萬，應用場域並已超過10產業，包含銀行、政府、高科技等。

來毅指出，過往10年客戶的平均續約率達9成以上，加上近期成功斬獲中東、日本、印度、歐美、中南美洲等地的企業客戶，可望推升整體營運成長動能。

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