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NISSAN X-TRAIL休旅車限時降價11.1萬元 入手價88.8萬元起

2025/06/03 16:58

裕日車（2227）旗下中大型休旅車NISSAN X-TRAIL祭出「超值版」、「安心版」， 即日起至6月30日止，限時價88.8萬元起，一口氣降價11.1萬元。（裕日車提供）裕日車（2227）旗下中大型休旅車NISSAN X-TRAIL祭出「超值版」、「安心版」， 即日起至6月30日止，限時價88.8萬元起，一口氣降價11.1萬元。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕關稅、貨物稅減免政策不定，造成消費者購車轉趨觀望，裕日車（2227）6月下猛藥，旗下中大型休旅車NISSAN X-TRAIL祭出「超值版」、「安心版」， 即日起至6月30日止，限時價88.8萬元起，一口氣降價11.1萬元。

裕日車表示，NISSAN 5月推出SENTRA & KICKS「超值安心版」，帶動成交量回升，即日起至6月30日止，再推出NISSAN X-TRAIL「超值版」88.8萬元、「安心版」98.8萬元限時優惠價。

裕日車指出，X-TRAIL「超值版」原建議售價104.9萬元，限時優惠降價11.1萬元，再扣除舊換新政府補助方案5萬元，汰舊換新價88.8萬元；X-TRAIL「安心版」原建議售價115.9萬元，限時優惠降價12.1萬元，汰舊換新價98.8萬元，讓消費者無壓力輕鬆購車。

X-TRAIL「超值版」搭載1.5T VC-TURBO可變壓縮比引擎與輕油電動力系統，創造204ps馬力與16Km/L油耗，帶來兼具動力及油耗的優異表現；標配ProPILOT智行安全系統，PFCW超視距車輛追撞警示系統及AI 智能駕駛輔助，降低碰撞風險；全車採用靜音工程，並於前擋及前車窗使用雙層隔音玻璃，創造靜謐的乘車體驗。

X-TRAIL「安心版」搭載前方四雷達、AVM 360度環景系統與RR-AEB後方緊急煞車系統，安全守護更加全面；「座艙」：採用12.3吋儀表與12.3吋影音主機，支援無線Apple Carplay與無線Android Auto功能，連動手機即時展開行動影音娛樂；搭載足感應電動尾門，開啟尾門更加便利從容。

裕日車並加碼「這夏風好禮」購車優惠，6月30日前購買NISSAN全車系車款，即可獲得Dyson Supersonic時尚吹風機組，再享零利率分期購車優惠方案。

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