波音屢獲大單美銀按讚 上調評級至「買入」目標價260美元

美銀證券（BofA Securities）看好波音後市，將波音的投資建議評級上調至「買進（Buy）」，目標價也調高至260美元。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機製造商「波音（Boeing）」近來獲得美國川普政府力挺屢獲大單，美銀證券（BofA Securities）看好波音後市，週一（2日）出具報告，將波音的投資建議評級上調至「買進（Buy）」，目標價也調高至260美元。

綜合媒體報導，美銀證券分析師愛波斯坦（Ronald Epstein）指出，波音已成為近期美國川普政府貿易談判中的首選貿易工具，像是近來英國、卡達和阿聯等國家為了豁免關稅，相繼宣布訂購32架、210架、28架波音飛機，中國也解除對波音飛機的禁令。

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愛波斯坦認為，上述交易可能為未來全球貿易談判設定了先例，有利於波音，加上美中貿易緊張局勢降溫，波音營運將逐步走出低谷。

鑒於上述利多因素，愛波斯坦週一出具報告，將波音的投資建議評級從原先的「持有（Hold）」調升至「買進（Buy）」，目標價也從原先的185美元大幅調高至260美元，此為目前華爾街喊出的最高目標價。

受上述報導激勵，波音2日盤中股價一度大漲2.4%，最高觸及212.34美元，此為波音自2024年2月初以來的最高股價。最終波音收在211.47美元，漲幅2%。

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