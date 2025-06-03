匯率衝擊、需求放緩 信邦5月營收雙衰退

信邦5月營收25.62億元，月減0.5%，年減9.33%。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）今天表示，由於美元、人民幣、港幣換算成新台幣的5月平均匯率較4月升值幅度達6%至8%，5月營收25.62億元，月減0.5%，年減9.33%，今年前5個月營收累計為133.58億元、年減2.26%。

信邦指出，5月合併營收呈現年減，則是受到美國太陽能系統客戶需求放緩影響，其中，高借款利率抑制了住宅安裝太陽能系統的意願，加上關稅政策衝擊，高利率與安裝成本增加的雙重不利條件下，造成整體需求減弱。

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以今年前5個月業績來看，信邦旗下通訊及電子週邊產品業績年增34.16%，工業應用產品業績年增2.31%、汽車產品營收年增2.22%、醫療及健康照護產品營收年增1.32%，僅綠能產品營收年減29%。

產品別銷售比重方面，信邦連接線組生產與銷售佔合併營收75.16%；連接器與零組件銷售佔24.84%；若進一步檢視各個產業類別的銷售分佈情形，工業應用產品的貢獻佔整體30.56%、通訊與電子週邊產品佔23.56%、綠能產業佔23.08%、汽車產業佔14.27%、醫療與健康照護產業佔8.53%。

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