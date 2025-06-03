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國泰金、中信金穩居00878前2大！再掃逾23萬張

2025/06/03 16:33

國泰金、中信金穩居00878前2大！再掃逾23萬張（業者提供）國泰金、中信金穩居00878前2大！再掃逾23萬張（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息（00878）已於昨（2日）開盤前生效，不過，00878持股買超國泰金與中信金2檔老將，週二（3日）再敲逾23萬張，不僅居投信買超前2大，同時也穩居00878持股比重前2大。

國泰投信資料顯示，截至6月2日，中信金持股高達78.83萬張，權重達7.8%，居持股第1大，在投信今再買超10.73萬張，若今買超全是00878所為，那麼持股張數已逼近90萬張，在投信狂買下，今股價上漲2.87%，收43元，成交量達21.42萬張。

至於00878第2大持股國泰金，今投信則買超12.63萬張，居買超之冠，若加上截至昨日的持股，其持股數也已突破65萬張，在投信銀彈狂撒下，今股價飆漲5.79%，收63.9元，成交量達17.58萬張。

投信週二買超前10大個股，依序為國泰金（2882）12萬6375張、中信金（2891）10萬7323張、富邦金（2881）4萬3806張、凱基金（2883）4萬3311張、聯電（2303）3萬6762張、台新金（2887）3萬5219張、陽明（2609）3萬957張、元大金（2885）2萬6933張、萬海（2615）1萬5083張、中租-KY（5871）1萬3994張。

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