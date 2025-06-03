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普通統籌稅款 財部：7月以後按月平均數撥付地方

2025/06/03 16:33

財政部表示，統籌稅款7月以後原則可按月平均數撥付地方。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，統籌稅款7月以後原則可按月平均數撥付地方。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明邀請財主單位就中央對地方補助情形專題報告，財政部報告指出，因近期稅收入庫不如預期，調整統籌稅款當月撥付金額，已事先通知地方，7月以後原則可按月平均數撥付，並撥補之前差額。財政部表示，近10年普通統籌稅款加計金融業營業稅短少補助，累計撥付地方政府高達3兆1001億元，對地方政府財源挹注顯著。

財政部說明，鑑於各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，為調劑地方財政盈虛、促進經濟均衡發展，依「財劃法」提撥所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅一定比率納入統籌稅款，按公式分配地方政府，並於會計年度開始4個月前通知地方納入預算。統籌稅款屬地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付，若實際收入數超過通知分配數，則於預算整理期間結束後辦理第13次撥付，若實際收入數較通知分配數短少，則辦理短撥並提前通知地方預為因應。

報告指出，今年受美國關稅政策影響，近期出口大增致營業稅退稅較去年同期增加，加上所得稅延後申報及繳納，致整體稅款收入入庫時程不如預期，因此按稅收實際入庫情形調整當月撥付金額，並已事先通知地方政府預為因應，7月以後原則可按月平均數撥付，並依序撥補之前各月份實際撥付金額未達月平均撥付數之差額。

報告表示，以近10年普通統籌稅款撥付情形，2015年度普通統籌稅款實際收入數2320億元，逐年成長至2024年4131億元，增幅達78.1％，期間除2020年受疫情影響致統籌稅款因實徵數低於預算數而短撥外，其餘年度實際收入數超過預算通知分配數累計達2727 億元，均已依法全數撥付地方政府。

另，財政部歷年均依「營業稅法」規定，於金融業營業稅撥入金融業特別準備金期間（期限至2024年底），1編列專案補助補足地方政府因統籌稅款所減少的收入，近10年合計補助1029億元，若加計2025年4月底就以前年度尚未補足部分撥補60億元，總計1089 億元，對於彌補地方統籌稅款收入應有助益。

財政部表示，近10年普通統籌稅款加計金融業營業稅統籌稅款短少專案補助，累計撥付地方政府高達3兆1001 億元，對地方政府財源挹注顯著，各該地方政府如能妥善規劃運用，當有助其各項業務推動及地方經濟發展。

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