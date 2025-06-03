兼顧傳承與保障 保誠人壽推出系列醫療保險商品

考量高資產客群對高品質醫療與資產傳承的雙重需求，「保誠人壽富御」系列醫療保險商品，提供市場少見的「高額帳戶型保障」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著醫療技術日新月異，「自費醫療」讓具備經濟能力的民眾，擁有更多的醫療選擇，其中，考量高資產客群對高品質醫療與資產傳承的雙重需求，保誠人壽瞄準推出「保誠人壽富御」系列醫療保險商品，提供市場少見的高額帳戶型保障，累積醫療給付最高達3千萬元，兼顧傳承與保障兩大功能。

根據健保署統計，2023年台灣家庭自付醫療費用，占經常性醫療保健支出比重接近4成，在OECD國家中排名第一。尤其，是重視生活品質的高資產客群，在生病時希望能獲得更好的治療以應對健康風險，同時，可以不需擔心個人醫療支出影響到原有的資產規劃。

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對此，保誠人壽總經理王慰慈表示，透過長期調查及數據分析，我們在保誠人壽2024年三明治族大調查中發現，「三明治族」認為前兩大最重要的保障需求，為醫療保障及資產規劃；特別是高資產客群，向來關注醫療費用的大筆支出會否影響，原有的資產規劃與傳承，因此，如何讓客戶能掌握醫療自主性的需求出發，思考如何協助高資產客戶，不用面對醫療與資產傳承的兩難，無後顧之憂地守護自己與家人的健康與未來。

包括「保誠人壽富御安康醫療終身保險」與「保誠人壽富御守護醫療終身健康保險」，為巿場上少見的同時兼顧醫療及資產傳承的高額帳戶型醫療保險。

在醫療保障方面，兩者皆提供累計給付保險金額總額最高達3,000萬的醫療給付，住院日額最高達１萬元、入住特殊病房額外雙倍日額給付，住院日額為業内最高；如被保險人連續住院滿10日，即另外按保險金額的10倍給付住院慰問保險金。

其中，該保險金更涵蓋134項住院手術項目，並結合特定傷病保障，一經確診29項特定傷病，即可一次性領取特定傷病保險金；針對日益進步的癌症治療方法，保單有效期內提供一次癌症特定治療補助保險金，讓保戶可更從容選擇先進的治療方式。

保誠人壽說明，針對高資產客群希望兼顧資產傳承的需求，當被保險人不幸身故，保險費可轉變為保險金傳承給家人；也提醒高資產人士，在為家人規劃醫療保障時，同時也為自己規劃，先照顧好自己，才能照顧好家人。

其中，「保誠人壽富御安康醫療終身保險」側重傳承，累計應已繳總保費將作為身故或祝壽保險金全數給付，確保醫療費用的大額支出不會打亂資產規劃及傳承，讓高資產客群能同時兼顧高醫療品質與資產傳承的需求。而「保誠人壽富御守護醫療終身健康保險」則側重保障，雖然支領身故或祝壽保險金時，將扣除因醫療需求而受領的保險金，然而，被保險人得以較低的保費，獲得同等級的高額醫療保障。

此外，保誠人壽指出，由於高資產客群因工作生活型態的轉變，其需求可能發生在國外，因此針對投保「保誠人壽富御」系列醫療保險商品的主被保險人，特別設計專屬的海外醫療禮賓服務，包括安排醫生於海外約診、海外代墊住院醫療費用、電話諮詢服務等。

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