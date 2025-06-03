今年第1季全球DRAM廠排名 SK海力士超車三星居第一

今年第1季全球DRAM廠排名，SK海力士居第一。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，2025年第一季由於一般型DRAM合約價下跌，加上高頻寬（HBM）出貨規模收斂，DRAM業的營收為270.1億美元，季減5.5%，預估第二季整體合約價都將上漲。值得注意的是，第一季SK海力士（hynix）受惠HBM3e出貨比重提升，超車三星（Samsung），首度單季排名第一名。

TrendForce表示，第一季各DRAM供應商營收表現，SK hynix的HBM3e出貨比重提升，支撐售價與上季持平，出貨量較上季縮減，導致營收季減約7.1%，為97.2億美元，但排名上升，首度躍居第一名。

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三星第一季主要受HBM無法再直接銷售到中國市場、HBM3e改版大幅降低高單價產品出貨量等影響，營收季減幅度超過19%，約為91億美元，被SK hynix超車，排名下滑至第二名。

第三名的美光（Micron）第一季HBM3e出貨規模擴大，售價雖微幅季減，營收達65.8億美元，季增2.7%。

TrendForce表示，前三大業者轉換製程後，無法滿足的市場逐漸由台系供應商的成熟製程產品填補，助益南亞科、華邦電第一季的營收明顯季增。

南亞科的特定DDR5產品啟動出貨，抵銷消費型DRAM市況低迷效應，營收為2.19億美元，季增7.5%。華邦電第一季高容量、平均位元售價較低的低功耗DDR4與DDR4產品放量出貨，帶動整體出貨量大幅成長，儘管售價下跌，營收約為1.46億美元、季增22.7%。

TrendForce表示，力積電營收計算以自家生產的消費型DRAM為主，因投片規模萎縮，營收季減1.4%，為1100萬美元，若加計DRAM代工業務，由於代工客戶採購動能放緩，營收季減13%。

展望2025年第二季，TrendForce預期，隨著PC 代工廠和智慧手機業者陸續完成庫存去化，並積極在美國對等關稅的90天寬限期內生產整機，帶動位元採購動能升溫、原廠出貨位元顯著季增。各主要應用的合約價皆將止跌回升，預估一般型DRAM合約價、一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。

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