宸曜首季EPS創單季新高 第2季營收優於去年同期

宸曜董事長高明和今天在法說會看旺第2季營運表現。（宸曜提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固嵌入式系統領導品牌宸曜科技（6922）今日在法說會公布首季合併營收約4.18億元、年增23.34%，稅後淨利約6535萬元、年增13.63%，每股盈餘（EPS）2.55元，創下公司上櫃以來單季新高，管理層預期第2季營收將優於去年同期，6月9日啟用新北中和新總部。

宸曜副總經理藍林忠表示，首季成長主要受惠於去年AI邊緣運算（Edge AI）專案的延續訂單，應用涵蓋無人載具自主駕駛、智慧製造與智慧城市等場域；國防工業市場需求成長，也推動垂直市場應用電腦營收年增率達103%。

請繼續往下閱讀...

此外，宸曜去年在中國市場的部分專案延後至首季出貨，也進一步挹注營收表現。近期美國關稅影響使部分訂單提前出貨，初步評估對整體美國市場營收與策略影響有限，整體而言，公司整體營收來自穩定且可預期的長期合作訂單。

宸曜董事長高明和表示，隨著邊緣AI應用加速，公司持續看好具有高可靠性、高效能並兼備強固設計的邊緣AI平台發展潛力，將持續深化與擴展產品佈局。繼推出深受市場青睞的IP67強固型防水電腦後，進一步推出符合軍規認證並具備IP69K等級的新品。

在車載應用方面，宸曜除了既有產品廣泛導入多種移動載具，亦已推出專為軌道交通設計的鐵道車載電腦。同時，宸曜也推出了全球首款搭載 NVIDIA® Jetson Orin™ NX 或 Orin™ Nano 的 IP66 AI 觸控電腦，滿足邊緣應用的新興需求。

展望後市，宸曜看好新總部結合營運與研發機能，成為推動創新工業邊緣AI、實踐ESG永續理念與擴展全球市場佈局的核心據點，加速在邊緣運算領域的長遠發展。審慎樂觀看待來自自動駕駛、智慧交通及自動化等應用所帶動的工業電腦需求。

面對國際局勢與美國關稅變動，公司將密切關注政策動向，靈活調整策略，並持續強化美國子公司的投資與在地營運能力，以降低潛在營運風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法