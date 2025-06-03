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Neuralink競爭對手Paradromics 完成首例人體大腦植入晶片

2025/06/03 17:27

美國腦機介面公司Paradromic在經過近三年的臨床前研究後完成首例人體大腦植入晶片實驗。（Paradromic官網）美國腦機介面公司Paradromic在經過近三年的臨床前研究後完成首例人體大腦植入晶片實驗。（Paradromic官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國神經科技和腦機介面公司Neuralink的競爭對手Paradromic，在經過近三年的臨床前研究後，完成首例人體大腦植入晶片實驗。該實驗由密西根大學的威爾西（Matthew Willsey）博士、薩格爾（Oren Sagher）博士和一隻由臨床醫生及工程師組成的團隊共同領導。

根據《Fox News》報導，腦機介面是指連接大腦和外部設備的直接通訊路徑系統。Paradromic在癲癇切除手術中將該裝置植入人體，並在手術中斷開或切除導致癲癇發作的大腦區域，以了解癲癇如何影響大腦訊號傳導。手術的成功凸顯該設備能夠記錄腦電訊號。

Paradromic此次手術標誌著該公司臨床工作的開始，也是其與Neuralink、Synchron和Precision Neuroscience等公司爭奪腦機介面領域主導地位競爭的最新進展。

Paradromics執行長安格（Matt Angle）2015年創立該公司。他堅信高數據速率和高可靠性的腦機介面 ，能徹底改變腦健康應用的範圍和規模。

Paradromics執行長安格2015年創立了該公司。（Paradromic官網）Paradromics執行長安格2015年創立了該公司。（Paradromic官網）

Paradromics的Connexus設備旨在幫助因肌萎縮側索硬化症（ALS）、腦幹中風和脊髓損傷等疾病導致嚴重運動障礙的患者恢復溝通能力。該公司利用人工智慧將腦訊號轉化為可操作的輸出。

Paradromics網站稱，公司開發了首款高數據速率腦機介面，旨在幫助用戶以自然速度進行通信和操作鍵盤及滑鼠。

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