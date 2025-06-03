萬豪推出全新中檔住宿飯店 瞄準預算型旅客

萬豪國際首席執行長卡普阿諾表示，將瞄準預算型旅客推出全新中檔住宿飯店。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕萬豪國際首席執行長卡普阿諾（Anthony Capuano）周一在「克拉曼倒計時」（Claman Countdown）節目中說，將瞄準預算型旅客推出全新中檔住宿飯店，他相信價格較低的飯店能更吸引注重預算的消費者。

根據《Fox News》報導，卡普阿諾向主持人克拉曼（Liz Claman）表示，萬豪國際集團的低收入消費者仍優先考慮旅行，但希望以更經濟的價格出遊。

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卡普阿諾指出，萬豪國際為吸引低收入消費者在過去兩年大力進軍中檔飯店市場，這是該公司歷史上從未涉足過的市場。

卡普阿諾聲稱，萬豪國際進軍新市場始於該公司收購了City Express。萬豪國際2022年以1億美元的價格從Hoteles City Express, S.A.B. de C.V.手中收購了City Express品牌組合。

萬豪國際將瞄準預算型旅客推出全新中檔住宿飯店。

卡普阿諾還說，萬豪國際已自主開發一款名為StudioRes的中檔長期住宿飯店。首家StudioRes飯店週一於佛羅里達州邁爾斯堡開幕。這家飯店提供配備一張或兩張床的單間公寓式客房，和具備微波爐及全尺寸冰箱的廚房。

當卡普阿諾被問及StudioRes與萬豪其他品牌有何不同時，他回應說StudioRes具備價格優勢。他認為該價位的酒店，確實能引起更注重成本的消費者共鳴。

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