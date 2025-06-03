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綠電新兵報到 雲豹能源旗下天能綠電10日登錄興櫃

2025/06/03 15:13

雲豹能源（6869）旗下天能綠電（7842）宣布6月10日以每股80元登錄興櫃，圖為總經理唐亞聖。（記者張慧雯攝）雲豹能源（6869）旗下天能綠電（7842）宣布6月10日以每股80元登錄興櫃，圖為總經理唐亞聖。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電新兵報到！雲豹能源（6869）旗下天能綠電（7842）宣布6月10日以每股80元登錄興櫃，總經理唐亞聖表示，根據2025年第一季能源署售電月報統計，天能綠電7285萬度的交易量穩居國內民營售電業第一，轉供據點超過500處，目前電力交易客戶近50家企業，穩坐「綠電交易王」。

唐亞聖指出，天能綠電於2021年成立，2024年全年營收達10.24億元，年增率高達338%，稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘（EPS）5.57元；2025年第一季營收3.86億元、年增加70%，稅後淨利達0.13億元、EPS為0.92元。

他也說，原預估2025年天能綠電轉供度數為3.3億度，配合客戶提前供電需求，預估2025年轉供度數上調至4.3億度、增幅逾30%，顯示企業對綠電轉型需求快速釋放，天能綠電也成為資本市場高度關注焦點。

展望未來，唐亞聖表示，天能綠電將聚焦四大策略，強化平台競爭力與永續動能。首先，因應政府「三轉一鬆綁」政策與FIT費率下滑趨勢，加速布局中小型案場與電力收購，提升供電彈性；其次，擴大碳權輔導與永續報告等整合服務，助力企業邁向淨零目標；第三，連結資本市場並健全治理架構，提升營運韌性與資訊透明度；最後，深化與母公司雲豹能源的發電、售電整合，發揮集團綜效。

他認為，天能綠電以「綠電交易所」為核心，持續擴充資源池與媒合效率，透過靈活創新模式與多元解方，攜手企業打造韌性綠色經濟，邁向亞太級綠電整合平台。

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