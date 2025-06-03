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金寶拋震撼彈！許勝雄卸下董事長 交棒其子許介立

2025/06/03 14:50

金寶今日召開股東常會，並於會後召開董事會，進行董事改選與高層人事調整，完成新一屆董事會的改組。（記者方韋傑攝）金寶今日召開股東常會，並於會後召開董事會，進行董事改選與高層人事調整，完成新一屆董事會的改組。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工廠金寶（2312）今日召開股東常會，並於會後召開董事會，進行董事改選與高層人事調整，完成新一屆董事會的改組。原董事長許勝雄卸下職務，由其子、現任康舒科技（6282）董事長許介立接棒，並同時出任策略長，全面接掌金寶營運大權，意味金寶正式完成新一代接班布局。

董事異動方面，本次共改選11席董事，包括5席法人代表董事與3席獨立董事。新任董事中，許介立以康舒科技董事長身分兼任金寶董事長，與父親許勝雄進行職位銜接。法人代表董事則分別由合寶投資、瑞信興業、康舒科技及台灣創業投資等公司派任。獨立董事部分則延攬邱太三、胡競英等人加入新董事會。

本次改選後的人事結構顯示，金寶集團核心決策權將進一步集中於許介立身上。他除接任董事長一職外，並獲任命策略長，顯見集團對其未來領導能力的高度信任與期待。

金寶表示，董事會人事異動為任期屆滿所進行的正常改組，新任人選將自今日起正式生效。許介立現年51歲，具備財務背景與科技產業經營經驗，過去在康舒科技任內推動轉型與全球佈局，帶領公司在AI伺服器電源等領域穩健成長，此番接掌金寶，市場高度關注其能否延續集團在AI與電動車等新興業務的發展動能。

金寶此次股東會除順利完成董事改選，也進一步完成高階主管職務整併，後續市場將關注新團隊對於業務發展、海外佈局與AI產業鏈參與度的最新規劃。

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