晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鳳凰：雖有關稅議題 獎勵旅遊團未見取消

2025/06/03 14:31

鳳凰今日舉行股東會。（鳳凰提供）鳳凰今日舉行股東會。（鳳凰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）今日舉行股東常會，鳳凰指出，獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，除年初已完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求仍強勁，雖然有關稅議題，但目前洽談中的獎勵旅遊團並未取消，將努力爭取其他獎勵旅遊團，為營收成長增添動能。

在產品面，鳳凰表示，目前已上架日本東北包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇，並增加日本鳥取直飛航班，旅遊山陰山陽地區更便利。而基隆為母港之遊輪部分提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，提供旅客多重選擇。同時，頂級歐洲河輪包船已完成2025-26年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，市場反應熱烈，金鳳凰瑞士、北歐極光屋等也受旅客青睞，將持續推廣高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。另外，小琉球飯店案預計明年第一季完工。

鳳凰2024年合併營收31.45億元，稅後淨利3.02億元，每股稅後盈餘3.75元。股東會並通過發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，共計3.25元，保持上市櫃24年以來連續發放股利，盈餘分配率超過80%。鳳凰指出，受惠旅遊市場復甦，旅遊需求呈現成長趨勢，在高航空票價及通膨影響，旅遊成本增加，旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，2024年創下上市櫃以來營收及獲利雙新高紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財