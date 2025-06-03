鳳凰：雖有關稅議題 獎勵旅遊團未見取消

鳳凰今日舉行股東會。（鳳凰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）今日舉行股東常會，鳳凰指出，獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，除年初已完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求仍強勁，雖然有關稅議題，但目前洽談中的獎勵旅遊團並未取消，將努力爭取其他獎勵旅遊團，為營收成長增添動能。

在產品面，鳳凰表示，目前已上架日本東北包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇，並增加日本鳥取直飛航班，旅遊山陰山陽地區更便利。而基隆為母港之遊輪部分提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，提供旅客多重選擇。同時，頂級歐洲河輪包船已完成2025-26年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，市場反應熱烈，金鳳凰瑞士、北歐極光屋等也受旅客青睞，將持續推廣高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。另外，小琉球飯店案預計明年第一季完工。

請繼續往下閱讀...

鳳凰2024年合併營收31.45億元，稅後淨利3.02億元，每股稅後盈餘3.75元。股東會並通過發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，共計3.25元，保持上市櫃24年以來連續發放股利，盈餘分配率超過80%。鳳凰指出，受惠旅遊市場復甦，旅遊需求呈現成長趨勢，在高航空票價及通膨影響，旅遊成本增加，旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，2024年創下上市櫃以來營收及獲利雙新高紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法