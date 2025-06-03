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中火5機組無照運轉？曾文生：台中市未發照、台電「原證」操作

2025/06/03 14:35

台電董事長曾文生（中）主持記者會。（記者林菁樺攝）台電董事長曾文生（中）主持記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市長盧秀燕昨（2日）受訪稱「中火」五部燃煤機組沒有地方政府許可，屬於違法發電；台電董事長曾文生今（3日）表示，操作許可證到期前台電都有依法提出申請，目前還是在台中市政府審查過程，是它（台中市）未發照，台電仍依法按「原證」操作。

中火目前有10部燃煤機組，2號、3號、6號、7號、10號機組遭點名無照運轉。曾文生今解釋，6號、7號、10號機的操作許可於去年底屆期，台電也於去年9月4日申請，但經過九個月時間，3張證還在台中市政府的審查作業中；而中火2、3號機的操作取可於2020年被台中市廢止，不過，此處分被當時中央的環保署廢止，5年來台中市府都沒有做出任何的處份。

他說明，依據固定汙染源的操作許可的審查規範，希望主管機關能夠在35天內作出審查，最多可以展延15天；但台電肩負國家穩定供電的工作，若主管機關沒有做出審查，就是視同「原照」展延狀況，一直到做出審查為止。

曾文生重申，中火操作許可，事實上還在台中市政府的審查過程，是它未發照，不是我們（台電）故意無照操作，且若是無照操作，是違法行為，台電應該要被處分，但這9個月來台電公司也「沒有收到任何裁處」。

針對高雄興達3、4號機組，曾文生也還原過去的承諾條件。他表示，興達電廠2019年新增燃氣機組時，環評承諾興達燃煤3號機在今底除役、4號機在明年底除役，在除役前會轉成備用機組，並於8%以下才啟動，高雄市府後來要求一年運轉不超過720小時，而此限制已是緊急備用機組條件。

曾文生說明，5月23日高雄市府做出處分，仍是希望壓在720小時以下。對台電來說，公開的承諾都會遵守到底，依照今年的狀況，興達3、4號機確定操作時數不會超過720個小時，明年4號機也不會超過720個小時，這是依照氣候、用電成長，以及新建機組上線期程作出的評估。

他強調，興達與台中不同的情況是，高雄市府5月23日的裁處中，有明確提出若我們有不同意見，應於30天內提出訴願，至於訴願要不要進行、內容是什麼，台電發電系統跟調度還在評估當中。

曾文生也重申，台電一方面達成穩定供電的目標，也積極改善空污的排放，兩目標都要同時達成。若要停止燃煤機組運轉，或者是取消、直接無煤，都必須審慎思考，若希望快速減排，不考慮供電穩定，「這是兩害相權取其輕」的問題。

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