別這麼做！諾貝爾經濟學獎得主稱 預算法案將使美國債務增加數兆美元

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕六位諾貝爾經濟學獎得主2日表示，眾議院議員上個月通過並獲得總統川普支持的一項大規模預算法案，將削弱關鍵的社會保障計劃，同時使聯邦債務增加超過3兆美元。

根據《CBS NEWS》報導，這些經濟學家分別為麻省理工學院的阿西莫格魯（Daron Acemoglu）、戴蒙德（Peter Diamond）和約翰遜（Simon Johnson）；哈佛大學的哈特（Oliver Hart）；哥倫比亞大學的斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）；紐約市立大學的克魯格曼（Paul Krugman）。

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他們6月2日代表左翼智庫經濟政策研究所致函稱，這項被共和黨人稱為「美麗大法案」（one big beautiful bill）的稅收和支出方案，將透過削減醫療補助和食品券，損害數百萬美國人的利益。

他們表示，即使削減社會保障計劃，該法案仍將導致未來幾年公共債務增加超過3兆美元。他們指出，更高的債務和赤字將在未來幾年對通膨和利率造成明顯上漲壓力。

美國不斷上升的赤字和持續增長的聯邦債務，給華爾街敲響了警鐘，引發了人們對美國長期金融穩定性的質疑。川普政府稱該預算法案是削減政府支出、推動經濟成長的「千載難逢的機會」。

川普政府稱該預算法案是削減政府支出、推動經濟成長的「千載難逢的機會」。（彭博社）

預計參議院將於本週審議該法案。由於其受到民主黨人強烈反對，是否會通過尚不確定。

值得注意的是，該法案同樣引起共和黨內某些人的擔憂。塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）聲稱，該法案的意義之一在於，它是增加軍事費用和邊境支出的工具，而這相當於新增約3200億美元支出。保羅強調，該法案的新增支出超過了政府效率部（DOGE）推動的政府支出削減。

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