晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部將公布離岸風電3-3期選商草案 環團盼停止開發彰化風場以東海域

2025/06/03 14:29

環保團體今天偕當地蚵農、漁民呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）環保團體今天偕當地蚵農、漁民呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）

〔記者李文馨／台北報導〕經濟部即將公布離岸風電3-3期選商草案，環保團體今天偕當地蚵農、漁民在立法院舉行記者會指出，現在海域空間已十分擁擠，應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域，並呼籲落實離岸風電區塊開發政策環評應先遠岸、後近岸。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣指出，彰化風場航道以東陸續已有台電一期示範風場（109MW）、彰芳暨西島風場（600MW）以及中能風場（300MW）商轉，另有施工中台電二期風場（300MW）與3-1期得標的蔚藍海風場（440MW），加上原規劃的海峽風場，面積已達440平方公里，這效迫使漁民只能再更有限的空間作業。

吳斐竣說，從苗栗到彰化、澎湖外海，不是風場就是航道，目前除了已經完工及施工中的案場，還有許多風場正在環評階段。他希望航道以東不要再設置風場，並指海域空間已十分擁擠的情況下，應往外海尋找合適地點，同時加速推動領海外風場設置的法制作業。

環保團體呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）環保團體呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）

彰化漁民黃超群表示，如果3-3期離岸風電開發的選址能夠統統劃設在目前彰化風場航道以西、更加外海的海域，這樣對於彰化近沿海將近8成以上漁民來說，影響可以大幅降低，並強調現有的彰化風場航道以東不宜再新設風場。

雲林縣漁船協會理事長李平順指出，風機施工時，整個海域被重機具進出、打樁，破壞得很嚴重，風場蓋好之後，風場內外每天都有維修作業，漁船根本無法正常作業，呼籲政府推動離岸風電的同時，顧慮在海上討生活的人，希望航道以東不要再開發風場。

彰化芳苑蚵農洪秋岳提到，打樁產生的振動與噪音，以及噴埋鋪設海纜兩米深的海纜運轉期間產生的低頻噪音與震動，讓原先1年、1年2個月就可以採收的芳苑珍珠蚵，超過2年以上了才可以收成，去年還超過3年以上；此外，風機海纜噴埋時，擾動海域大量泥黏土，使牡蠣殼大量附著泥巴，蚵就這樣活被泥巴悶死。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財