經部將公布離岸風電3-3期選商草案 環團盼停止開發彰化風場以東海域

環保團體今天偕當地蚵農、漁民呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）

〔記者李文馨／台北報導〕經濟部即將公布離岸風電3-3期選商草案，環保團體今天偕當地蚵農、漁民在立法院舉行記者會指出，現在海域空間已十分擁擠，應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域，並呼籲落實離岸風電區塊開發政策環評應先遠岸、後近岸。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣指出，彰化風場航道以東陸續已有台電一期示範風場（109MW）、彰芳暨西島風場（600MW）以及中能風場（300MW）商轉，另有施工中台電二期風場（300MW）與3-1期得標的蔚藍海風場（440MW），加上原規劃的海峽風場，面積已達440平方公里，這效迫使漁民只能再更有限的空間作業。

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吳斐竣說，從苗栗到彰化、澎湖外海，不是風場就是航道，目前除了已經完工及施工中的案場，還有許多風場正在環評階段。他希望航道以東不要再設置風場，並指海域空間已十分擁擠的情況下，應往外海尋找合適地點，同時加速推動領海外風場設置的法制作業。

環保團體呼籲，政府應停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。（漁民權益暨環境永續中心提供）

彰化漁民黃超群表示，如果3-3期離岸風電開發的選址能夠統統劃設在目前彰化風場航道以西、更加外海的海域，這樣對於彰化近沿海將近8成以上漁民來說，影響可以大幅降低，並強調現有的彰化風場航道以東不宜再新設風場。

雲林縣漁船協會理事長李平順指出，風機施工時，整個海域被重機具進出、打樁，破壞得很嚴重，風場蓋好之後，風場內外每天都有維修作業，漁船根本無法正常作業，呼籲政府推動離岸風電的同時，顧慮在海上討生活的人，希望航道以東不要再開發風場。

彰化芳苑蚵農洪秋岳提到，打樁產生的振動與噪音，以及噴埋鋪設海纜兩米深的海纜運轉期間產生的低頻噪音與震動，讓原先1年、1年2個月就可以採收的芳苑珍珠蚵，超過2年以上了才可以收成，去年還超過3年以上；此外，風機海纜噴埋時，擾動海域大量泥黏土，使牡蠣殼大量附著泥巴，蚵就這樣活被泥巴悶死。

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