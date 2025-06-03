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Chrome撤銷中華電信信任憑證 數發部：非資安問題

2025/06/03 14:09

數發部自今年3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作。（資料照）數發部自今年3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google近日宣布，由於過去一年觀察到令人擔憂的行為模式，Chrome對中華電信作為憑證授權單位所有者的信心下降，因此自2025年8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信所簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證。數位發展部今天強調，並非中華電信的資安技術或標準有問題，而是管理和作業面的機制沒有處理好。

這對Chrome用戶有何影響？Google指出，用戶在訪問使用中華電信憑證（ 2025年7月31日之後頒發）的網站時，將看到把網站標註為「不安全」的全頁插頁廣告。

數發部昨晚發布新聞稿表示，政府之前已掌握相關情資，並超前部署全面應變措施。數發部自今年3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，保障民眾瀏覽體驗不中斷。

數發部數位政府司司長王誠明今天說明，今年初數發部就掌握到相關資訊，但當時Google還沒有很明確決定把中華電信從信任清單中移除掉，而數發部評估，此舉對政府機關網站影響較大，當下即決定採用「雙憑證」的備援機制，確保還有另一個憑證可使用。

王誠明強調，Google之所以不信任中華電信的憑證，並不是因為資安技術或標準問題，TLS憑證的標準和國際一致，沒有安全方面的問題，主要是中華電信在管理和作業面的機制沒有處理好，才會造成這樣的不信任，而中華電信也表示會努力爭取Google在明年3月重新信任。

數發部說明，根據Google公告內容，本次信任政策變動是針對2025年8月1日之後簽發的新憑證，因此之前由政府TLS憑證中心（GTLSCA）所簽發的網站憑證，在1年效期內仍可正常使用，並未受到此次變動的直接影響。

也就是說，民眾目前透過Chrome瀏覽各政府網站時，依然能獲得完整的安全連線保護，無須擔憂網站遭瀏覽器警示或顯示異常。

數發部表示，為強化整體網站服務的持續性與國際信任相容性，今年3月起已陸續導入符合公開信任根憑證標準的本土憑證機構，確保即使原有憑證在特定瀏覽器環境中遭到撤除信任，也能無縫切換到受信任的替代憑證。

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