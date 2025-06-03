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寒舍：新增4個國定假日挹注內需旅遊 樂觀看下半年表現

2025/06/03 13:57

寒舍今日舉行股東會，左二為董事長蔡伯翰。（寒舍提供）寒舍今日舉行股東會，左二為董事長蔡伯翰。（寒舍提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕寒舍（2739）今（3）日舉行股東常會，寒舍表示，隨著國際航班持續增班，以及下半年進入產業旺季，整體觀光市場回穩態勢明顯，寒舍旗下各飯店將積極推出多元住房與餐飲專案，期盼營運表現看漲，儘管關稅貿易情勢帶來全球經濟不確定性，市場氛圍趨於保守，惟新增4個國定假日為內需旅遊注入利多，有助提升住房與宴席銷售。第四季在旅展、餐飲與尾牙活動加持下，有望帶出亮眼業績。整體而言，對2025年營運展望保持審慎樂觀態度，並將持續穩健推進各項成長策略。

寒舍指出，第二季隨著國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展活動登場，以及母親節與端午節檔期帶動住房與禮品買氣，預期將持續增加營收動能，營運表現成長趨勢可期。其中，以COMPUTEX展期為例，台北喜來登大飯店住房率達92%，年增4%，平均房價為5800元，年增11%；台北寒舍艾美酒店住房率達95%，年增3%，平均房價為1.25萬元，年增4%，顯示商務與會展活動為北市觀光飯店提供穩定支撐。

寒舍表示，下半年持續優化各面向營運策略，在業務行銷層面，再強化訂價機制與市場區隔策略，並配合國際萬豪集團推出品牌住房專案，提升市場佔有率。國旅布局上，礁溪寒沐酒店針對暑期檔期推出夏季溫泉食宿專案，ESG永續實踐方面，集團推行綠色會議專案，鼓勵減少瓶裝水與紙張使用，落實環保理念。餐飲策略則透過攜手星級主廚及熱門品牌展開異業合作，提升話題熱度與市場競爭力，例如2025年7月寒居酒店將邀請韓國米其林星廚客座，打造期間限定饗宴，預期將進一步帶動餐飲營收表現。

面對人力短缺與數位轉型方面，寒舍指出，在人力資源方面，調整招募策略、優化薪酬福利，並強化產學合作與人力彈性配置，以穩定人力結構、提升留任率。數位應用方面，則導入智慧科技，簡化流程、提升營運效率，並透過數據分析強化顧客洞察，優化服務體驗，例如，導入AI系統智慧控管冷氣與電梯運作，實現更高效、精準的智慧管理。同時，持續升級「寒舍生活App」，截至2025年5月，會員數已突破13萬人。

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