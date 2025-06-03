竹縣議員邱靖雅籲：竹縣學子應識「造山者」

新竹縣無黨籍縣議員邱靖雅（中）要求縣長楊文科（右）善加利用「造山者~世紀的賭注」這部紀錄片，加深新竹縣學子們對自己家鄉發展半導體產業成為護國群山的認知。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣無黨籍縣議員邱靖雅今天總質詢時說，紀錄片「造山者~世紀的賭注」對新竹人非常重要，但她發現竹北近5成家長在這個產業服務，孩子們卻都不知道這個產業，只知自己父母在哪家公司、股價多少，不了解半導體對台灣的意義，缺乏對產業價值的理解，更不曉得全台各縣市人口有成長的，都是因有科學園區進駐所致。頗有「不識廬山真面目，只緣身在此山中」之感，她希望縣府能善用這部紀錄片，加強新竹縣子弟對自己家鄉這段產業、地方發展史的認知。

邱靖雅還說，她從沒有看過1部影片都在講一群老男人卻那麼地令人感動，其中縣長楊文科就是男主角之一。全台各縣市都在推動高科技或發展STREAM教育，新竹縣應該要更強化，因為我們有比別人更在地的資源和環境，縣府也該在全面的教育上有自己的策略，好讓下一代對半導體和其他高科技產業上，能有比其他縣市孩子們更多的了解和認同，從而知曉護國群山對台灣經濟的價值。

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新竹縣長楊文科曾經在竹科管理局服務20多年，見證被譽為「護國群山」的半導體產業如何崛起。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科說，竹科在1980年創立，但早在1974年，政府就花大錢送人赴美去培訓，種下了半導體發展的種子。當年時任國科會主委、曾任清華大學校長的徐賢修建議中央建置竹科，當時新竹縣議會議長邱泉華還曾跟多名議員連署爭取，新竹縣長林保仁也全力支持。於是地方跟中央同心催生出匯集6大產業的竹科，半導體產業就是其一。也因為竹科的存在，帶動其他各類產業在這裡有很好的發展，這不是一個人的成就，而他不過是當年的一個小兵。

新竹縣根據已有的優良科技產業環境，縣府要更努力推動AI智慧園區。而縣府教育局不斷推動跟半導體有關課程外，明年也要設立自強高工，建置電子和資訊通訊的相關科系給年輕學子們選讀，利用我們得天獨厚的科技產業環境培養更優秀的下一代，讓台灣的科技發展更進步。

縣府教育局長楊郡慈說，新竹縣的文興完全中學將從今年8月開啟的114學年度，在校訂課程中將納入半導體課程，從半導體製程中對應課綱，並與實作課程結合，

至於該校高中部半導體課程，也將從116學年度納入學校多元選修、彈性課程（自主學習）、或成為校定必修課。課程內容從學理、製程、應用、經濟面向等切入，邀集自然科（物理、化學），生活科技，資訊科技，具工程背景或對相關主題有興趣的老師共同研發教材，甚至跨域結合社會科探究與實作課程，期許透過半導體議題的課程，也計畫運用新竹在地產業優勢，藉由參訪、體驗、實做等拓展學生眼界和觀點。

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