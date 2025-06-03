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全速前進串流媒體！迪士尼裁減數百名電視和電影產業員工

2025/06/03 14:15

迪士尼週一宣布裁掉數百名員工，專注擴展串流服務。（法新社）迪士尼週一宣布裁掉數百名員工，專注擴展串流服務。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在串流媒體興盛下，許多影視相關企業為維持競爭力而做出改變。迪士尼週一宣布裁掉數百名員工，專注擴展串流服務。

根據《Fox News》報導，迪士尼裁掉多個電視和電影團隊的數百名員工。迪士尼發言人表示，這次裁員將影響影視行銷、電視宣傳、選角和開發以及公司財務營運部門的員工。

發言人指出，迪士尼將繼續評估有效管理這些業務的方法，同時推動最先進的創造力和創新。並強調，公司始終採取精準的措施，以最大程度減少受影響的員工人數。

此前迪士尼旗下的《ABC News》集團和迪士尼娛樂網路3月就宣布，打算裁員近200人。據一位知情人士透露，此次裁員佔《ABC News》集團和迪士尼娛樂網路員工總數的近6%，受影響的員工大多來自《ABC News》。

隨著串流媒體大戰的持續發展，迪士尼正推進全新直接面向消費者串流服務，該服務將以其成功的體育頻道《ESPN》命名。

受迪士尼此次裁員影響的員工，大多來自《ABC News》。（法新社）受迪士尼此次裁員影響的員工，大多來自《ABC News》。（法新社）

目前擁有《Max》、《CNN》和華納兄弟探索公司、擁有《Hulu》和《ESPN》的迪士尼、擁有《Prime》的亞馬遜等媒體公司，都在爭奪串流媒體市場的主導地位。

為吸引更多訂閱用戶並擴大市場佔額，各大公司紛紛大力投資原創內容和獨家協議。由於該領域參與者眾多，各大平台也紛紛整合串流媒體服務、提高價格或增加廣告支援等級，以保持獲利並有效競爭。

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