魏哲家坦承與美國商務部溝通關稅（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家今指出，關稅是國家對國家的協商，但台積電很早有跟美國商務部溝通，例如美國設備公司在亞洲生產製造，再進口到美國也要課關稅，成本提高對大家都不好，商務部回應會納入考量。他強調，台積電不怕課稅或政府有無補助，只希望公平，台積電才能繼續當世界第一。

輝達執行長黃仁勳日前來台，與他有兩次餐敘機會，黃仁勳對台積電提出，「請趕快把產能準備好」；他並強調，不管AI晶片或ASIC，都是台積電的客戶，他們的客戶都同樣是那幾家，台積電會跟他們小心確認產能，預期AI將是生活不可或缺，不會出現產能過剩問題。

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魏哲家今在股東會後，與媒體會談，對於五月下旬，輝達執行長來台，他被目睹與黃仁勳吃飯兩次，雙方有達到甚麼？魏哲家表示，第一次餐敘純粹是感謝黃仁勳給台積電生意，他本來要求不公開，但順應黃仁勳習慣跟媒體來往，只好公開；第二次則是黃仁勳邀請供應鏈，他請台積電趕快把產能準備好。魏哲家說，台積電在CoWoS有增加供應速度，但還是吃緊。

對於台積電被傳言赴中東投資設廠，魏哲家進一步說明，台積電到海外投資設廠，會考量客戶需求與政府補助，半導體行業不是今天講、明天就成立，目前除了美國、台灣、中國是半導體主要市場之外，歐洲、日本都只有一點點，中東還不可能有投資設廠的客戶需求。

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