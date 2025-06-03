信用管制強碰交屋潮 去年Q4六都房貸件數、成數同步下滑

去年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制、硬生生撞上交屋潮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第四季往往是建案的交屋大旺季，但去年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制、硬生生撞上交屋潮，導致六都去年第四季房貸樣本數、平均房貸成數同步下滑、平均房貸利率則全面走升。

根據聯徵中心統計，去年第四季六都房貸樣本數、相較上季，以台北市季減幅最大，萎縮約36%，若觀察房貸樣本數減少數量則以新北市減少數量最多、相較上季減少3914件、季減幅約30%，而其它四都季減幅則落在15%至26%之間。

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再觀察六都房貸平均核貸成數變化，相較上季，去年第四季六都全面下滑，以台北市減少1.75個百分點最多，核貸成數甚至直接跌破7成，至於，平均房貸利率，去年第四季六都全面走升，均超過2.25%，又以台北市走升最多，相較上一季，走升0.09個百分點，其它五都走升程度則在0.04個百分點至0.07個百分點之間。

房貸之亂再度上演機率仍存在

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，國內基準利率與實際房貸利率脫勾已是既定趨勢，短期內難以扭轉，房貸族需作好利率墊高在2.5％以上的打算，而換屋族甚至要被迫接受3％以上。但對多數民眾而言，最怕的還是貸不到，尤其貸不到之亂再次重演的機率仍舊存在。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市表現一般會從價、量關係觀察，其中「量先價行」更是評估市場榮枯的領先指標之一，而市場普遍習慣從官方每月一日公告的上月建物買賣移轉棟數作為核心，但實際數字可能包含中古屋買賣之外，近期還有大量交屋潮灌水，此類是幾年前交易但近期才認列的預售屋交屋的干擾，以致無法有效反映實際市況。

尤其如果以央行公布的房貸餘額增幅或增額來看，更容易受到高價新屋投入市場，但新青安、寬限期等還款步調變慢的影響，容易出現誤判。相對來說用聯徵中心的房貸申辦件數觀察，件數、成數、利率，乃至比對到區域、產品、申貸民眾資格，不但可以看出交易趨緩的現象，也會反映申貸困難或限貸限制下的市場窘境，可進一步推演到產品需求承壓、去化受挫後的價格修正趨勢。

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