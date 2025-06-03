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藍白提2028無煤中火 曾文生：少14％電量「台灣電力系統恐癱瘓」

2025/06/03 12:39

左起台電發言人蔡志孟、副總吳進忠、總經理王耀庭、董事長增文生、副總郭天合、環保處長吳政宏。（記者林菁樺攝）左起台電發言人蔡志孟、副總吳進忠、總經理王耀庭、董事長增文生、副總郭天合、環保處長吳政宏。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院今（3日）針對藍白聯手提出的「2028無煤中火」目標公決案將進行協商，台電董事長曾文生回應，中火無煤也是台電的目標，但時程評估要合理，台電不可能用「無電達成無煤」，他並反問在野黨是否有初步替代電量方案，以核電延役主張，必須是三座核電都要延役，曾文生強調，若堅持要在2028年無煤「台灣電力系統會癱瘓」。

由於台灣進入非核家園，近期台中火力電廠、高雄興達電廠，燃煤機組轉為備用、緊急備用議題遭地方政府與在野黨人士不斷操作；台電近乎天天一澄清，董事長曾文生更二度親自召開記者會。

有關在野黨提出2028無煤中火目標，曾文生也回應，國會也是政府的一部份，做任何考量要對未來總體發展做出「正確評估」。他解釋，以中火若要2028無煤，以夏季夜尖峰9部裝置容量估算，電量約佔系統近14%，曾反問，「確定、穩定的替代電量要從哪裡來?」。

即使以台電目前中火一期燃氣規劃，2026年底拆除兩部燃煤機組估算，2028也還有8部、440萬瓩，換算後中火燃煤也還是有12%左右供電能力。

曾文生說，以目前台灣電力系統來看， 2028年無煤是非常、非常困難，「國家電力系統可能面對癱瘓」、「一下少掉500瓩萬，不是台灣電力系統可以承擔的」。他強調，負責任的在野黨應該要提供初步方案給社會討論，就像要提全面減稅，就要評估財源從哪裡來。

他提到，根據在野黨主張核電延役，如果要用核能延役解決，以最簡單裝置容量估算，就是核一到核三廠，三座核電都延役，才具相當規模，非核三延役就可以解決。

對於核電延役，曾文生也重申，台電要進行自我檢查、同儕評估，再由核管單位做出裁判，而這些工作2028年以前是否達成，台電並不確定，對於「相關規範」，他表示，台電是考生，考試應由主考官核安會出題，並非考生自己說了算。

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