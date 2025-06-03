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純網銀創新服務上線 ETF IPO線上3分鐘即可完成申購

2025/06/03 12:42

純網銀LINE Bank宣布推出國內第一家讓客戶24小時線上申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務（業者提供）純網銀LINE Bank宣布推出國內第一家讓客戶24小時線上申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀又有創新服務上線。LINE Bank宣布推出國內第一家讓客戶24小時線上申購新募集ETF（ETF IPO）的銀行服務，想要參與新募集ETF申購的民眾，無須再跑投信、券商，只要持任一本人證券帳戶，就可在LINE Bank線上申購，首家上線投信，是全台首檔海外股主動式ETF、與《方舟投資》（ARK Investment Management, LCC）合作的「中國信託ARK創新主動式ETF」00983A。

LINE Bank指出，目前券商和銀行提供的新募集ETF申購服務，流程相當費時、費力，民眾透過券商臨櫃申購，多半要臨櫃排隊並填妥繁複的紙本申購單，且在指定時間前匯款，投資人花費大把時間，最後還可能申購失敗；券商線上申購大多要加開財富管理帳戶，甚至新開證券帳戶。大多數銀行則不受理新募集ETF申購服務，造成銀行客戶申購上的不便。

為此，LINE Bank推出革新國內ETF IPO交易模式的創新服務，成為國內第一家讓客戶24小時線上申購、免加開證券帳戶，只要持有任一家本人證券帳戶，就能申購新募集ETF（ETF IPO），客戶最快3分鐘「一站式」即可完成投信新募集ETF申購和匯款，在ETF掛牌後，還能透過熟悉的證券帳戶在證券交易市場即時買賣。

LINE Bank訴求「全台任一證券帳戶準備好，LINE Bank一定買得到」，藉此提高投資人申購新募集ETF方便性，配合新服務上線，與中國信託投信聯手，鎖定中信投信昨日開始募集的台首檔海外股主動式ETF、「中國信託ARK創新主動式ETF」00983A，讓民眾實際參與投資。

LINE Bank表示，未來將陸續規劃上架更多熱門、境內外知名投信發行的主、被動式ETF IPO，讓投資人輕鬆參與募集。

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