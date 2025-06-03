上任滿1年 東元董座利明献自評：剛好及格

東元今日舉辦股東會，圖為董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）董事長利明献上任至今剛好1年，他今於股東會後受訪時表示，給自己這1年打「剛好及格」的成績，目標每年提高5%；近期關稅戰、匯率波動帶來營運挑戰，利明献指出，匯率變化對東元第2季獲利影響不大，不過變局對台灣企業、總經影響大，企業更需轉型升級。

今年核三廠除役、台灣正式進入非核家園，但也造成夏日供電挑戰，而利明献對此笑稱：「這對東元業務發展是好機會」，東元近年持續耕耘電力能源相關的解決方案，期待未來拓展；近年因AI資料中心需求，各國對電網韌性，商機擴大，拓大電力市場影響力也成為東元重要機會。

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利明献指出，電力市場有2大機會，第一是各國近期多少都會停電，例如西班牙日前大停電，就更彰顯強韌電網需求及必要性；第二則為能源多元化需求，尤其東南亞等國的AI基建需求龐大，東元意欲強化電網與能源產品及解決方案供應，以更深入耕耘商機。

美國關稅戰與各國匯率波動連動，利明献則感嘆，川普真的非常難以預料，匯率會影響貿易投資與業務發展、甚至一國產業政策，台灣產業只能不斷升級，中小企業在競爭壓力下需持續調整營運，不過關稅對東元影響不大。

利明献指出，匯率變化對東元影響有限，除政府更有應對金融危機的經驗、中大型企業學會避險等因素，利過去在金融業工作也曾協助企業避險；而關稅雖使北美市場不確定性升高，下半年東元集團併購佈局將持續推進。

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