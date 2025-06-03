美元反彈，新台幣續在30元上下徘徊（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日隨美股反彈，接近中午漲逾150點，新台幣兌美元匯率續在30元附近上下排徊，早盤最高升抵29.95元、最低下探至30.001元，區間縮窄，中午暫時收在29.998元、貶值1分，台北外匯經紀公司成交量8.3億美元。

新台幣匯價今早反應美元走弱，以29.97元、升值1.8分開出，隨即消化昨日外資賣超、匯出量能，11點過後再度觸及30字頭，惟對等關稅充滿變數，出口商現在幾乎是左手收近美元，右手即進場拋匯，在兩股勢力相互拉扯下，新台幣匯價續在30元附近上下徘徊。

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觀察主要亞幣，早盤在美元指數出現反彈下，日圓、韓元由升轉貶，人民幣兌美元匯率小幅走升，亞幣漲跌互見。

市場持續關注美國關稅政策進展，上週美國貿易法庭推翻美國總統川普關稅政策後，川普政府立刻研擬Plan Ｂ，並加碼對鋼鐵關稅至50%，路透社並報導，川普已對各國下通牒，要求各國在6月4日前提交貿易談判方案，希望加快談判進展，同時美中關係因稀土再傳緊張，使市場戒備。

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