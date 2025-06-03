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詆毀比亞迪汽車品質爛簡直「造孽」 中國一車主被關7天

2025/06/03 12:48

近日一名比亞迪車主因吐槽自己購買的油電混合車騰勢出問題，讓他無法順利回到不到500公尺的家，竟然被關進小黑屋7天。（法新社資料照）近日一名比亞迪車主因吐槽自己購買的油電混合車騰勢出問題，讓他無法順利回到不到500公尺的家，竟然被關進小黑屋7天。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國新能源車大廠比亞迪（BYD）近來面臨多事之秋，不僅因市場競爭激烈今年3度降價促銷，而遭中國工信部點名警告，該公司以1160.36億元人民幣（新台幣4836億元）存貨金額居所有車企之冠，還傳出山東最大經銷商倒閉。近日一名比亞迪車主因吐槽自己購買的油電混合車出問題，讓他無法順利回到不到500公尺的家，竟然被關進小黑屋7天。

　近日中國網路流傳一名比亞迪車主的自拍影片（https://x.com/DXDWX999/status/1929669219278627046/video/2），該名車主在影片中指出，他開著騰勢（比亞迪的油電混合車）在回上海的途中，因燃油用完了，但是儲存電量還有，就是無法啟動。該名車主因此吐槽了一句：「買了個騰勢，丟人xx現眼。今天從上海回來，路上油已經用完了。現在這個位置距離我家還有500米不到的距離，還有17%的電量。完全沒有反應，把我扔在十字路口。唉，造孽呀，這國產車！」

　該名車主也沒想到，只因吐槽了一句就會因言獲罪，他在之後發布的影片中說：「上週五，關於騰勢『半路趴窩』那段視頻，擁有350萬的播放量。自己也不知道說錯了什麼，就被關在小黑屋裡一個星期，剛剛才被放出來。很多人說我是惡意詆毀比亞迪，也是詆毀國產車。」

　公開資料顯示，騰勢汽車原本是由比亞迪和德國賓士汽車於2010年合資成立，2024年9月轉為比亞迪全資子公司。

　名為「大雄的微笑」的X平台部落客6月3日發文指出，近年來，中國電動車依靠巨額國家補貼在全球市場獲得了低價競爭的優勢，產業鏈迅速膨脹，但也惡性事件不斷，爆燃、車門鎖死、燒死事件頻發，但當局一貫打壓批評言論，車企也絞盡腦汁讓其他所有人閉嘴，包括媒體、自媒體，甚至是消費者，連官方科普號也不放過。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

　中國新能源車事故率很高，據微信公眾號「陝西公安交警」稱，2018至2020年的3年間，全中國共發生造成人員傷亡的車禍起火事故1658起，導致1581人死亡、1755人受傷。其中，一次性死亡3人以上起火事故就高達83起，事故致死率比普通傷亡交通事故要高5倍以上。

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