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Robotaxi即將上市「女股神」伍德減持近5萬股特斯拉股票

2025/06/03 12:49

「女股神」、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）。（路透）「女股神」、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，擁有「女股神」稱號、方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）在特斯拉（（esla）推出無人自駕計程車服務（Robotaxi）前，減持特斯拉股票近5萬股。

綜合媒體報導，根據公開交易紀錄，伍德的旗艦基金「ARK創新主動型ETF」（Ark Innovation ETF，ARKK）分別在上週二、週三和週五（5月24日、25日和27日）賣掉2萬7377股、1萬5817股和6511股，總計4萬9075股特斯拉股票，套現約1700萬美元（約新台幣5.09億元）。

報導指出，伍德減持特斯拉股票之際，正值特斯拉準備推Robotaxi服務。《彭博社》日前援引知情人士消息報導，指特斯拉將於6月12日在美國奧斯汀推出Robotaxi服務。

特斯拉2日股價收在342.69美元，跌幅1.09%。

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