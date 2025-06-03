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台積電工安事件頻傳 魏哲家承諾加強管理、不會賠錢了事

2025/06/03 11:48

台積電工安事件頻傳，魏哲家承諾加強管理、不會賠錢了事（記者洪友芳攝）台積電工安事件頻傳，魏哲家承諾加強管理、不會賠錢了事（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今召開股東會，今年會場外受矚目就是工安意外的陳情活動，董事長暨總裁魏哲家在股東會中回應工安相關問題，如果被認為有不足之處，他代表公司致歉，強調生命無價，台積電不只努力賺錢，還有社會責任，不會賠錢了事。

台積電積極擴產，近期屢傳工安意外事件，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會今特別赴台積電股東會，並在股東會前，於會場外進行平和的抗議活動，提出三大訴求。

協會代表並在股東會中，向魏哲家提出，近期台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區屢屢發生工安意外，並從2019年至今，台積電工程相關事故已累計有10名勞工傷亡，但台積電卻未向職災勞工及其家屬表達慰問，也未積極改善工作安全管理，忽視職業安全預防，如何避免悲劇發生，並保障員工與包商安全？

魏哲家鄭重回應，生命無價，台積電很注重工安，如果有不足的地方，他代表公司致歉，他強調台積電很努力，不只會賺錢，還有社會責任，不會以賠錢了事方式解決問題，他請大家相信台積電絕對不是這樣的。

魏哲家指出，台積電會想如何加強管理，想把每件事情管好，工安不能被妥協，台積電在世界各地蓋工廠時，如果有發現哪裡管理比台灣完善，會想當借鏡，加強台灣的管理方式，台積電對台灣責無旁貸，未來除了加強人力，也會把危害降到最低 。

對於被指台積電對家屬不聞不問，魏哲家說「第一次聽到」，對於承包商、同仁若有受傷，他指出，台積電都會派人慰問，如果沒做到的話，就是台積電的疏忽，他承諾會再了解。

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