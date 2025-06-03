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新產股東會通過7.15元現金股利 外幣投資比重將「降至0」

2025/06/03 11:53

新產（2850）今（3）日召開114年度股東常會，會後董事長吳昕紘（左）、總經理何英蘭（右）接受媒體聯訪（記者李靚慧攝）新產（2850）今（3）日召開114年度股東常會，會後董事長吳昕紘（左）、總經理何英蘭（右）接受媒體聯訪（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融股王新產（2850）今（3）日召開114年度股東常會，會中通過每股配發現金股利7.15元，創歷史新高紀錄。針對近月新台幣兌美元強勢升值，新產董事長吳昕紘強調，公司採取保守穩健策略，債券投資以國內債券為主，目前手中外幣資產極低；總經理何英蘭表示，新產手中的美元存款是為支付再保人費用，長期資產配置目標是將外幣投資比重「降至0」。

新光產險2024年簽單保費達263億元，税後純益33億元、EPS10.47元，資本適足率與淨值比分別達456.54%及35.23%。產險業國際信評公司A.M.Best在今年4月份最新公布的信用評等，將新光產險長期發行者信用等級（Long-Term ICR）由a調升至a+ （Excellent）。

新產2024年簽單保費263億元，是市場第3大產險公司，去年營收、獲利續創新高，但今年面對美國的關稅戰及新台幣走強等變數，總經理何英蘭強調，董事會給予經營團隊的目標，一向著重「經營利潤｣，要求「利潤創新高」，但產險業是個受天災環境及市場影響密切的行業，穩健經營的同時，仍須盡人事聽天命。

對於近期新台幣強勢升值，吳昕紘表示，因新產持有的外幣部位「極低」，低到可以忽略的程度，最近一年也沒有增加，台幣強勢升值，甚至市場劇烈波動，但資金配置仍以固定收益資產為主，並未對獲利造成衝擊。

何英蘭指出，新產認為，產物保險資金是客戶的資金，因此採取非常保守穩健的策略投資，不爭取績效，即使債券也只投資國內債券，國外的投資，屬於早年的布局，近年持續減少，少量的美債投資，也做足避險，目前的外幣占比只剩下個位數，未來將伺機出售，最終以「降至0」為目標。

因此，新產獲利續創新高，主要來自於核保利潤，何英蘭指出，新產的投資收益與核保收益的比例約在３比７或２比８，端視投資市場表現而略有波動，主要是透過「核保」、「再保」策略，降低天災及市場的風險。

屬於新光集團一份子的新產，在「新新併」逐步完成後，是否有加入金控的規劃？吳昕紘表示，新產沒有規劃加入金控，原本新光金、台新金就是最重要的行銷夥伴，是在眾多通路中的2個大通路，合併後的好處是「服務一致性」，但分支機構還是一樣多。

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