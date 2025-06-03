東元擴增變壓器產能 觀音新廠2027年底完成

東元今日舉辦股東會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）董事長利明献今日指出，東元持續推進海外市場佈局，未來海外營收目標佔比達50%，重點攻北美、東南亞市場；總經理高飛鳶則表示，除中壢廠持續擴增變壓器產能外，並正規劃觀音廠、預計2027年第四季完成。

東元今日舉辦股東會。高飛鳶在會中說明，因旗下伸昌電機廠區的空間已經不足，今年將在東元中壢廠建造變壓器產線，9月底完成設備建置與測試能量，10月即可生產69kV電力級變壓器，支應現有客戶需求，並將在2026年第三季擴建69kv產能、預計2029年取得台電承製能力審查。

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針對新廠進度，高飛鳶也說明，東元觀音新廠將在2027年完成產能建置，將有10億元台幣產出，配電級、電力級變壓器都有能力生產。

針對海外佈局規劃，利明献則說，東元將重點放在北美、東南亞市場。美國未來的電網、AI建設需求很龐大，東元將積極佈局變壓器、馬達、電氣化設備與資料中心設備。

在東南亞市場部分，利明献說明，東元在新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼、菲律賓等大東南亞市場都會積極規劃佈局，並在東南亞、中國、北美、紐澳、歐洲都設立區域總經理，強化區域策略佈局。

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