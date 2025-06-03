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小股東提議台積電赴福建蓋養生村 魏哲家：台灣優先

2025/06/03 11:22

小股東提議台積電赴福建蓋養生村，魏哲家表示，台灣優先（記者洪友芳攝）小股東提議台積電赴福建蓋養生村，魏哲家表示，台灣優先（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今召開股東會，由董事長暨總裁魏哲家首度主持，對於小股東建議台積電赴中國福建蓋養生村，供員工與家屬退休居住，魏哲家回應，要蓋也要先蓋在台灣，他認為要以台灣為優先，他的回應，贏得在場股東一陣掌聲。

魏哲家表示，其實，台積電很關心公司所有的同仁、同仁的家屬，對於小股東建議蓋養生村，他認為這是很好的意見， 至於蓋在哪裡？他的意見是「台灣優先」，語畢，會場響起一片認同掌聲。

台積電今股東會座無虛席，小股東出席踴躍，提問的問題五花八門，魏哲家都耐心傾聽，有的小股東發言落落長，還問他聽懂嗎？他幽默回應「聽不太懂」，還教小股東可以先寫下來。

每年都到場的獻花的股東黃雪芬，今年仍到場獻花，希望公司「發發發、旺旺旺、賺賺賺」，強調對公司有信心，長期看好股價可到1500元，還送AI健康檢測器材給魏哲家。魏哲家接受她的獻花時，邀請經營團隊的執行副總秦永沛、米玉傑一起接受。

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