木材關稅能否重塑美國建築未來？這兩組織給出不同答案

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日美國木材市場備受關注，原因是美國住宅建築商協會（NAHB）和美國木材聯盟（U.S. Lumber Coalition）對房地產市場低迷原因存在分歧。NAHB指出，關稅不確定性和木材價格上漲是部分原因。美國木材聯盟則認為，木材並非原因。

根據《Fox News》報導，目前美國對進口加拿大軟木徵收的反傾銷稅和反補貼稅為14.5%。今年晚些時候，這一稅率可能會攀升至近35%。NAHB表示，加拿大軟木材約佔美國進口量的85%，佔美國供應量的近四分之一。

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NAHB執行長托賓（Jim Tobin）聲稱，他同意總統川普希望在美國與加拿大之間建立公平、平衡的貿易。但做到這一點之前，需要確保擁有可靠且價格合理的木材來源，而這需要數年時間和數百萬美元的投資。

美國木材聯盟指出，2021年5月至今年4月期間，任意長度框架複合材料的價格下降了67%。根據NAHB數據，截至5月23日，其價格為每1000板英尺442美元。板英尺（board-foot）是美國和加拿大用於木材的專業計量單位。

美國木材聯盟執行董事海寧根（Zoltan van Heyningen）聲稱，從監管成本到土地成本，和房屋建築商盈利率的上升等因素，都是影響住房負擔能力的驅動因素，木材並非其中之一。

美國木材聯盟認為加拿大木材行業對美國木材生產商及工人造成嚴重傷害。圖源（彭博社）

美國木材聯盟也對加拿大提出了批評，稱其木材行業「持續的不公平貿易行為」對美國木材生產商、工人及其依賴森林的社區造成「極其嚴重的損害」。

值得注意的是，川普制定的關稅確實幫助到美國木材公司。芝加哥木材公司Acme Lumber老闆卡拉比奇（John Kalabich）透露，由於對加拿大木材徵收關稅，他過去12個月能夠保持相對穩定的價格。

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