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從賺30億元倒虧逾5億！比特幣巨鯨認輸 宣布退出永續合約不玩了

2025/06/03 11:35

以激進交易聞名的比特幣巨鯨韋恩（James Wynn）週一（2日）宣布，將退出去中心化交易所（DEX）Hyperliquid永續合約（perp trading）暫時不玩了。（示意圖，路透社）以激進交易聞名的比特幣巨鯨韋恩（James Wynn）週一（2日）宣布，將退出去中心化交易所（DEX）Hyperliquid永續合約（perp trading）暫時不玩了。（示意圖，路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以激進交易聞名的比特幣巨鯨韋恩（James Wynn）週一（2日）在社交平台X發文，宣布自己將退出去中心化交易所（DEX）Hyperliquid永續合約（perp trading）暫時不玩了。

綜合媒體報導，韋恩以合約高槓桿操作聞名，早前他曾透過槓桿交易將400萬美元（約新台幣1.19億元）資金翻漲至1億美元（約新台幣30億美元），但自今年5月底來因「川普行情」使得韋恩交易表現急轉直下，讓韋恩不僅將之前獲利全數回吐，還倒虧。

韋恩週一（2日）在社交平台X發文宣布，他決定暫時停止做永續合約交易，並感謝Hyperliquid的款待，稱平台服務無可挑剔，非常的好。

韋恩還分享這一段期間交易的感想，稱「這是一次有趣的旅程，把約400萬美元變成1億美元，然後又一路跌回帳戶總虧損1750萬美元（約新台幣5.24億元）。是時候回到我最初的地方了，那個把我打造成如今這般墮落的地方」。

韋恩發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「你上週不是也這麼說嗎？」、「你很快就會回來」、「多麼棒的旅程啊」、「兄弟，我們都知道你是Hyperliquid的員工」、「好主意！讓彼特必和山寨幣喘口氣吧。」等。

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