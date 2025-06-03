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2025美國500強排行榜揭曉 ! 蘋果不再是「最賺錢公司」

2025/06/03 14:12

「最賺錢公司」換人當，Alphabet取代蘋果。（路透）「最賺錢公司」換人當，Alphabet取代蘋果。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美《財星》雜誌發布「2025年美國500強排行榜」，今年上榜公司的收入和利潤均創下歷史新高，500家公司總收入達19.91兆美元（約新台幣596兆元）、總獲利約1.87兆美元（約新台幣56兆元）、年增約9%。值得注意的是，「最賺錢公司」已經換人當，由Alphabet取代蘋果，榮登獲利企業。

據報導，Alphabet也是美國500強歷史上，首家淨利潤超過千億美元的科技公司。

在今年榜當中，沃爾瑪連續13年穩居營收榜首，亞馬遜連續6年位居第二，第3名的蘋果被聯合健康集團超越。但在獲利部分，今年Google母公司 Alphabet因去年獲利高達1001.18億美元（約新台幣3兆元）、年增35.7%，結束了蘋果連續4年「最賺錢公司」的地位。

蘋果去年獲利為937.36億美元（約新台幣2.81兆元）、年降3.4%，降至利潤榜第2名。至於輝達，去年獲利較上一年暴增144.9%、達創紀錄728.8億美元（約新台幣2.18兆元），也躍居利潤榜第5名。

縱觀整體排名，在「美股七巨頭」中，除了亞馬遜的排名保持不變，微軟、蘋果、特斯拉的排名均有所下滑。其中，特斯拉是連續第9年登上榜單，但卻首次排名下滑。Meta首次擠進前25名。

值得一提的是，在本次榜單中，有5家公司成立於18世紀，上榜公司平均年齡89歲。另外，有16家公司全球員工人數超過30萬人。

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