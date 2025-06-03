「不招人、不解僱」美國畢業生面臨最糟糕就業市場

美國2025年畢業生面臨一項艱鉅任務，那就是在現今「不招人、不解僱」的就業市場中尋找工作。圖源：蓋帝圖像

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國2025年畢業生面臨一項艱鉅任務，那就是在現今「不招人、不解僱」的就業市場中尋找工作。牛津經濟研究院 （Oxford Economics）的數據顯示，自1980年開始記錄失業率以來，應屆畢業生（22至27歲，擁有學士學位或更高學位）的失業率持續高於全國失業率。

根據《CNN》的報導，經濟學家指出，對美國應屆大學畢業生來說這是自疫情高峰後最糟就業市場。應屆畢業生發現，找到工作需要相當長時間，這導致他們長期處於失業狀態，並背負著令人沮喪的學生貸款。

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牛津經濟研究院高級美國經濟學家馬丁 （Matthew Martin） 表示，就業市場對大學畢業生來說非常艱難，他們需要時間來走出困境。

整體而言，美國就業市場依然保持韌性，全國失業率僅4.2%，就業人數連續52個月增加，是美國史上就業成長持續時間第二長的紀錄。但牛津經濟研究院的數據顯示，自2023年年中以來，應屆大學畢業生的失業率上升了1.6個百分點，是全國增幅的三倍。

美國就業市場對大學畢業生來說非常艱難，他們需要時間來走出困境。

圖源：法新社

美國勞工統計局的數據顯示，20至24歲人口的失業率幾乎是全國平均8.2%的兩倍。對於年輕男性來說，這種情況更令人擔憂，他們的失業率從一年前的6.7%上升到9.6%。

美國勞工部上週四表示，5月中旬領取失業救濟金的人數攀升至四年來的新高，這顯示求職者找到工作的時間正在延長。

職業社交平台領英（LinkedIn）數據也指出，入門級招聘人數與2020年3月相比下降了23%，超過了同期整體招聘人數18%的降幅。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）首席美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）認為，「不招人、不解僱」就業市場對於尋找工作的人來說是艱難處境，但從長遠來看，這有利於降低通脹、提高生產率和持續的經濟增長。

投資銀行傑富瑞首席美國經濟學家西蒙斯認為，「不招人、不解僱」就業市場對於尋找工作的人來說是艱難處境。

圖源：彭博社

值得注意的是，隨著下一代人工智慧模型的快速發展，美國畢業生找工作可能會更加困難。人工智慧巨頭Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）警告，人工智慧可能會在未來一到五年內取代一半的入門級白領工作，並將失業率推高至10%至20%。

美國畢業生面臨就業困境的原因除了人工智慧的威脅外，還有貿易戰使企業陷入癱瘓、入門級工作招募人數下降等。

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