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「不招人、不解僱」美國畢業生面臨最糟糕就業市場

2025/06/03 11:19

美國2025年畢業生面臨一項艱鉅任務，那就是在現今「不招人、不解僱」的就業市場中尋找工作。圖源：蓋帝圖像美國2025年畢業生面臨一項艱鉅任務，那就是在現今「不招人、不解僱」的就業市場中尋找工作。圖源：蓋帝圖像

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國2025年畢業生面臨一項艱鉅任務，那就是在現今「不招人、不解僱」的就業市場中尋找工作。牛津經濟研究院 （Oxford Economics）的數據顯示，自1980年開始記錄失業率以來，應屆畢業生（22至27歲，擁有學士學位或更高學位）的失業率持續高於全國失業率。

根據《CNN》的報導，經濟學家指出，對美國應屆大學畢業生來說這是自疫情高峰後最糟就業市場。應屆畢業生發現，找到工作需要相當長時間，這導致他們長期處於失業狀態，並背負著令人沮喪的學生貸款。

牛津經濟研究院高級美國經濟學家馬丁 （Matthew Martin） 表示，就業市場對大學畢業生來說非常艱難，他們需要時間來走出困境。

整體而言，美國就業市場依然保持韌性，全國失業率僅4.2%，就業人數連續52個月增加，是美國史上就業成長持續時間第二長的紀錄。但牛津經濟研究院的數據顯示，自2023年年中以來，應屆大學畢業生的失業率上升了1.6個百分點，是全國增幅的三倍。

「不招人、不解僱」美國畢業生面臨最糟糕就業市場美國就業市場對大學畢業生來說非常艱難，他們需要時間來走出困境。
圖源：法新社

美國勞工統計局的數據顯示，20至24歲人口的失業率幾乎是全國平均8.2%的兩倍。對於年輕男性來說，這種情況更令人擔憂，他們的失業率從一年前的6.7%上升到9.6%。

美國勞工部上週四表示，5月中旬領取失業救濟金的人數攀升至四年來的新高，這顯示求職者找到工作的時間正在延長。

職業社交平台領英（LinkedIn）數據也指出，入門級招聘人數與2020年3月相比下降了23%，超過了同期整體招聘人數18%的降幅。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）首席美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）認為，「不招人、不解僱」就業市場對於尋找工作的人來說是艱難處境，但從長遠來看，這有利於降低通脹、提高生產率和持續的經濟增長。

「不招人、不解僱」美國畢業生面臨最糟糕就業市場投資銀行傑富瑞首席美國經濟學家西蒙斯認為，「不招人、不解僱」就業市場對於尋找工作的人來說是艱難處境。
圖源：彭博社

值得注意的是，隨著下一代人工智慧模型的快速發展，美國畢業生找工作可能會更加困難。人工智慧巨頭Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）警告，人工智慧可能會在未來一到五年內取代一半的入門級白領工作，並將失業率推高至10%至20%。

美國畢業生面臨就業困境的原因除了人工智慧的威脅外，還有貿易戰使企業陷入癱瘓、入門級工作招募人數下降等。

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